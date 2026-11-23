Uns 120 alumnes de l'Institut Escola Mas Rampinyo han començat aquesta setmana les classes a l'Aulari de Mas Rampinyo, un cop s’ha materialitzat la cessió temporal dels dos grups de 5è i dels dos de 6è de primària. L'Ajuntament de Montcada i Reixac, a través de la regidoria, ha posat aquest equipament municipal a disposició del Departament d'Educació de la Generalitat per garantir la continuïtat de l'activitat lectiva. El canvi d'ubicació és conseqüència de les incidències detectades a l'edifici arran de les obres de condicionament de les cobertes, promogudes pel Departament d'Educació i iniciades el març passat. "En treure la coberta, entra directament l'aigua a l'escola, a pesar de les mesures preses", exposa la regidora d'Educació, Anabel Moreno.
Les pluges del mes d'octubre van provocar filtracions d'aigua en diversos espais, que van desencadenar en humitats i la presència de fongs en algunes aules. Els requeriments d'Inspecció de Treball i els resultats de les anàlisis tècniques van determinar la necessitat de desocupar les aules afectades fins que es duguin a terme les actuacions correctores necessàries. La previsió inicial és que el trasllat tingui una durada aproximada de dos mesos. Fonts d'Educació especifiquen que les incidències han dificultat el desenvolupament de les obres de reparació de la coberta i han fet recomanable el trasllat de l’alumnat, tant per garantir les condicions adequades de seguretat i confort com per facilitar l’execució dels treballs sense interferències constants. "La durada definitiva dels treballs i la data de retorn de l’alumnat al centre dependran de l’evolució de les actuacions pendents, de la continuïtat de les pluges i de la validació tècnica que garanteixi que els espais reuneixen totes les condicions necessàries per reprendre l’activitat amb normalitat", afegeixen.
No és la primera vegada que les instal·lacions, inaugurades el 2009, estan en el punt de mira. Fa uns mesos, la presidenta de l’AFA del centre, Raquel Fiol, ja va advertir que l'equipament presenta deficiències que provoquen problemes en el dia a dia de professorat i alumnes. Una qüestió que també ha escalat a l'àmbit institucional. El març passat, el ple va aprovar una moció, presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC i En Comú Podem, per reclamar una millora urgent de les condicions educatives i de les infraestructures, que patien goteres i altres mancances.
Ara, per garantir la continuïtat de les classes, el Departament va demanar al consistori la disponibilitat d'espais alternatius per acollir els grups afectats. Així, l'organisme municipal va posar a disposició del centre educatiu l'Aulari de Mas Rampinyo, un equipament municipal situat al mateix barri que permet mantenir les classes dels quatre grups de primària mentre es resolen les incidències detectades. "Ens va arribar l'avís de la Generalitat per donar una alternativa a aquests alumnes. Es van valorar altres ubicacions. L'únic espai que hi havia a prop de l'escola era aquest. S'ha cedit a la Generalitat per condicionar-lo el màxim possible", detalla Moreno.
"Els infants estan molt bé i ha de ser un període curt. Però sense oblidar que, si hi hagués l'edifici nou a punt, no caldria mudar-se", expressa una de les mares afectades. L'equip directiu ha comunicat aquest procés a les famílies, que han hagut de canviar les seves rutines, amb l'activitat habitual a uns deu minuts caminant de distància del lloc habitual. L'Aulari havia estat una antiga escola i ja va ser cedit a la Generalitat en el passat. Actualment, l'Escola Elvira Cuyàs utilitza un dels espais com a gimnàs –una funció que es mantindrà–. La convivència entre centres no s'hauria d'allargar més enllà de la primavera.