Montcada i Reixac vol fer créixer el parc d'habitatges públic i transformar la zona de l'antic Mercat

Durant la dècada del 2010, Montcada i Reixac va acabar només un habitatge de protecció oficial. L'entrada a la següent dècada va suposar un impuls en aquest camp, amb més d'una cinquantena d'immobles amb aquesta categoria i la voluntat d'edificar-ne més –129, per exemple, iniciats el 2024–. Les intencions municipals s'han refermat en el ple d'octubre, quan l’Ajuntament ha licitat la construcció de 86 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible que es repartiran en tres barris, a més de 75 places d'aparcament. El projecte inclou un nou equipament públic, que haurà de conviure amb una de les promocions, i que transformarà el Mercat municipal del carrer de Rocamora, en desús des de fa més de 15 anys.
A grans trets, la sessió va donar llum verda als plecs de clàusules administratives per posar a licitació tres parcel·les municipals destinades a l'ampliació del parc públic. Un cop concedides les llicències municipals d'obres, els treballs tindran un termini d'execució de dos anys per tal que tots els habitatges estiguin acabats abans del 2030. Des del consistori remarquen que es vol donar així resposta a una necessitat latent: actualment, hi ha més de 2.000 famílies inscrites al Registre de sol·licitants d'habitatge protegit, de les quals 941 estan empadronades a Montcada i Reixac, en un context de mercat residencial tensionat.
L'operació es durà a terme a través d'un lot únic mitjançant col·laboració publicoprivada. La inversió privada fregarà els 15 milions d'euros i no implica cap cost de construcció per a les arques municipals, que rebran un milió pel cànon fixat. “L'Ajuntament té sòl, però no disposa de la xifra que costaria construir aquests edificis. La fórmula escollida resol aquest problema", resumia l'alcalde Bartolo Egea. Segons el model d'explotació, el sòl se cedeix 75 anys a una empresa que construeix, lloga i manté els espais. Quan s'acabi el període, passaran a ser propietat de l'Ajuntament. El preu regulat se situarà al voltant dels 600 euros mensuals per a un pis mitjà de dues habitacions i es prioritzaran els montcadencs que acreditin un mínim de tres anys d'empadronament. A més, hi haurà un 25% dels pisos per a menors de 35 anys i un 10% per a persones amb mobilitat reduïda.
A la Ribera, es preveuen 40 habitatges assequibles al sector de Valentine, al carrer de la Conca. A Can Sant Joan, se'n contemplen sis més a la parcel·la del carrer de Font –durant un mínim de 30 anys–, amb sis aparcaments. Finalment, la intervenció de més envergadura es farà al centre. Allà, l'àrea de l'antic Mercat s'ha de convertir en un nou pol d'activitat amb un edifici que combinarà 40 habitatges dotacionals a les plantes superiors, 49 places d'aparcament subterrani i un nou espai de 420 metres quadrats útils a la planta baixa lliurat completament equipat. La presidenta de l’Àrea de Planificació Econòmica, Nani López, remarca la voluntat que el futur ús de l'equipament "es defineixi escoltant la ciutadania, mitjançant un procés participatiu que permeti valorar les diferents necessitats i propostes”. En total, la parcel·la compta amb 919 metres quadrats.
La decisió, però, genera alguns dubtes entre els veïns de la zona. "S'han canviat els usos, d'equipament a habitatge. Però no tenim clar quina tipologia de pisos serà. A més, ens indigna que la concessió sigui a 75 anys. No ens han explicat detalls als residents del barri, que patirem les conseqüències de les obres. A més, s'ha de treure l'amiant del mercat", sosté Pepe Domínguez, que viu al carrer de Bonavista. Un grup ja ha iniciat una campanya de recollida de firmes. Reclamen no perdre un equipament llargament reivindicat per molts. "Són serveis necessaris al barri. El centre és antic i s'ha degradat molt. No es tracta de posar-se una medalla per fer més pisos públics. Cal pensar en els que vivim aquí", conclou. El temor al possible impacte d'unes actuacions a tocar del riu i amb un parc vell motiva l'escepticisme. Un canvi en el taulell polític després de les eleccions municipals del maig podrien paralitzar el projecte. "Preveiem que es pugui adjudicar en uns quatre mesos, però l'oposició hi ha votat en contra", avisa López. Les intencions en aquest àmbit no convencen tothom.