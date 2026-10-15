Vist per sentència el judici pels permisos a la cimentera de Montcada

L’excap de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Emili Dragone –a qui la Fiscalia demana dos anys de presó per avalar irregularment l'autorització ambiental de la cimentera Lafarge a Montcada i Reixac–, nega cap tracte de favor a l’empresa assegurant que mai va emetre aquests informes. “No era la meva feina”, ha assenyalat durant la seva declaració com a acusat a la segona i última sessió del judici a la secció sisena de l’Audiència de Barcelona. El responsable ha justificat que s’autoritzés la llicència de la cimentera el 2015 sense nous informes ambientals actualitzats perquè l’activitat de l'empresa “era la mateixa” que havia estat autoritzada en el seu moment.
Dragone, que només ha contestat a les preguntes de la seva defensa, ha negat en diverses ocasions que donés un tracte de privilegi a Lafarge, a la qual es van concedir autoritzacions ambientals d'acord amb una llicència que la justícia havia declarat nul·la perquè no es va publicar la seva declaració d’impacte ambiental (DIA). Aquí, l’acusat ha assegurat que la tramitació i expedició de les llicències i autoritzacions ambientals es van realitzar d'acord amb la normativa i sense intenció de beneficiar l'empresa. Alhora, ha al·legat que, com a secretari, no tenia cap poder de decisió ni cap dret a vot en la Ponència Ambiental, per la qual cosa no podia ser considerat responsable de les resolucions aprovades.
Tot i que tant Fiscalia com acusació particular sostenen que, en estar la llicència de 2008 anul·lada per la justícia –sentència ratificada pel Tribunal Suprem–, l'autorització concedida el 2015 era completament irregular en basar-se en una DIA de 2008, l'excap de serveis defensa que en el seu moment van interpretar que la sentència del TSJC no declarava la nul·litat de ple dret, sinó un "supòsit d'anul·labilitat" que es podia esmenar o "reposar". Per aquest motiu, van considerar jurídicament vàlid aprofitar la DIA existent per a la nova autorització del 2015.
Dimecres, en la primera sessió, el mosso d’esquadra encarregat de la investigació sobre el presumpte aval irregular va titllar de “temeritat” que es concedís l'autorització. L’agent, considera que, de cara al vistiplau del 2008, s’hauria d’haver fet un “estudi molt exhaustiu” per avaluar, entre altres coses, l’afectació a la població. D’altra banda, la cap de l’Àrea d’Assessorament Jurídic del que aleshores era el Departament de Medi Ambient, Catalina Cerdà, va afirmar que no va trobar irregularitats i si ho hagués detectat ho hauria advertit. Tant Fiscalia com acusació particular han elevat a definitives les seves peticions i el judici ha quedat vist per sentència.