ARA A PORTADA

Rescaten el conductor d'un camió de la brossa que havia bolcat a la deixalleria de Montcada i Reixac

Montcada i Reixac

La víctima ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital Vall d'Hebron

  • Un camió de la brossa bolcat a la deixalleria de Montcada i Reixac -
Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 09:48

Els Bombers de la Generalitat han alliberat la matinada de diumenge a dilluns el conductor d'un camió de la brossa que havia bolcat a la deixalleria de Montcada i Reixac. L'avís havia arribat cap a les tres del matí. Els efectius han retirat el parabrisa del camió per accedir a la cabina i fer el rescat de la víctima, atesa pel SEM. El cos d'emergències ha traslladat la víctima en estat menys greu a l'Hospital Vall d'Hebron. S'havien activat dues ambulàncies i un equip conjunt de SEM i Bombers.

 

Fa uns dies va començar a Montcada i Reixac la nova recollida de residus comercials. Un total de 285 establiments i dependències municipals tenen prevista la seva incorporació, dels quals 226 formen part d'aquesta primera fase. L'inici de la nova operativa se centra, de manera prioritària, en els comerços de diversos barris del municipi que són grans productors de fracció orgànica. El servei s'ampliarà progressivament a altres zones i establiments del municipi.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades