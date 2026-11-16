ARA A PORTADA
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Sabadell Veïns dels Merinals alerten d’un focus de xinxes en un habitatge i temen que s’estengui al bloc Marta Ordóñez
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Sabadell CIPO celebra la bona acollida del seu outlet solidari amb prop de 7.000 peces de roba León Guerrero
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Esports "La preparació és extrema i estricta": la rutina d'un culturista natural sabadellenc Sílvia Fernández Sequero
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Rescaten el conductor d'un camió de la brossa que havia bolcat a la deixalleria de Montcada i Reixac
Montcada i Reixac
La víctima ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital Vall d'Hebron