Malestar pels talls elèctrics en ple centre de Montcada i Reixac

Veïns i comerciants del centre de Montcada i Reixac han expressat el seu malestar pels recurrents talls elèctrics que afecten el carrer Major i una part del de Barcelona. "Fa dies que passa. Aquesta setmana hem estat un parell de tardes sense llum al carrer. Això afecta comerços i veïns i impedeix el funcionament habitual dels establiments", explica un representant del comerç local. Les incidències han estat comunicades a l'Ajuntament, que apunta a Endesa.
El problema es troba en un centre de transformació inundat, ubicat al passatge de l’Escorxador, 3, en un lloc pròxim a les obres del soterrament. En un comunicat, el consistori assegura que ha reiterat a la companyia elèctrica la necessitat d'instal·lar "amb caràcter urgent" un generador que permeti mantenir el servei i evitar que les possibles noves avaries continuïn afectant els usuaris. L'Ajuntament considera que aquesta mesura provisional és "necessària mentre Endesa no executi una solució definitiva que garanteixi l'estabilitat del subministrament". Paral·lelament, ha reclamat a l'empresa que adopti les actuacions tècniques per solucionar les deficiències de la instal·lació i evitar que les incidències es continuïn repetint. Una obra de més envergadura allargaria els terminis.
Fonts de la companyia exposen que la incidència en la qual s'està treballant és "aliena a Endesa" i avisen que "té un desenllaç ignot" per culpa d'una filtració d'aigua d'origen desconegut. L'afectació és d'uns 300 clients, entre domèstics, industrials i de serveis. La primera detecció de la problemàtica va arribar el 5 d’octubre passat a primera hora del matí, quan els Bombers van rebre l'avís. El personal desplegat va realitzar la retirada de l’aigua acumulada i el funcionament va quedar inicialment normalitzat. Posteriorment, detallen, es va corroborar que "no era puntual", sinó que continuava entrant aigua al centre, provocant noves afectacions a la instal·lació.
"La presència recurrent d’aigua ha comportat incidències als equips del centre. En les intervencions posteriors, consta la necessitat d'efectuar actuacions sobre sòcols i terminals, reparant-los per normalitzar les avaries", sostenen des d'Endesa. Les gestions s'han fet amb el consistori i AGBAR. Fonts municipals refermen que és una responsabilitat de la companyia. Després de diferents comprovacions, l'empresa manté que no s'ha pogut determinar l'origen de les inundacions i, per tant, no s'ha pogut aplicar cap actuació que resolgui definitivament els talls.
Provisionalment, davant la persistència de l’entrada d’aigua i mentre es busca una resposta eficaç, s’ha optat per instal·lar una bomba fixa d’eixugada. L’objectiu d’aquesta mesura temporal és evacuar l’aigua i reduir el risc que una nova acumulació torni a afectar els equips del centre de transformació. Però fins que no es talli la fuita d'aigua, no es podrà donar per tancat l'episodi que posa a prova la paciència de residents i comerciants, resignats davant la possibilitat de noves afectacions en el subministrament.