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Una fuita de gas obliga a confinar una escola a Montcada i Reixac

Montcada i Reixac

Prop de 800 abonats s'han vist afectats pel tall de subministrament

  • Afectacions a Montcada i Reixac per una fuita de gas -
Publicat el 19 d’octubre de 2026 a les 15:45
Actualitzat el 19 d’octubre de 2026 a les 16:02

Ensurt aquest dilluns al matí a Montcada i Reixac. Els Bombers s'ha desplegat amb tres dotacions després de rebre l'avís d'una fuita de gas al carrer del Doctor Buxó. L'incident ha tingut lloc minuts després de les onze. Segons fonts del cos d'emergències, una màquina retroexcavadora hauria trencat una canonada de gas de mitjana pressió. La zona ha quedat tancada i s'ha fet una cortina d'aigua de protecció. Segons detallen les mateixes veus, no s'han hagut de lamentar danys personals.

Els bombers han demanat el confinament de l'Escola Reixac preventivament, però el centre ja està obert. La sortida de l'alumnat s'havia de fer pel carrer de Duc de Tetuan. A més, també s'ha demanat als blocs de pisos d'aquest indret que es confinessin, tancant les finestres. La companyia de gas s'ha encarregat de tallar el subministrament, en un procediment que ha afectat prop de 800 abonats. Les claus de pas ja estan tancades i no hi ha risc per al veïnat. Cap a primera hora de la tarda, el carrer de Doctor Buxó s'ha reobert, un cop finalitzada l'actuació de la Policia Local i el SEM i garantida la seguretat de la zona. Els tècnics de la companyia de gas continuen treballant per reparar la canonada afectada i restablir el subministrament als abonats al llarg d'aquest dilluns.

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