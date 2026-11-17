La celebració de les activitats a Montcada i Reixac en el marc del 25-N, el dia internacional contra la violència masclista, ha obert una escletxa entre l'Ajuntament i l'Associació Vestits Vermells. El motiu de fons és l'organització de dues propostes diferents a la plaça de l'Església el mateix dia 25. L'entitat lamenta que el consistori tapi la commemoració que fa anys que impulsen en l'indret, programant a la mateixa hora i lloc l'acte institucional. Consideren que l'Ajuntament vol aprofitar la força del col·lectiu, que en els darreres anys ja havia promogut accions durant la data assenyalada en paral·lel a les cites de l'Ajuntament.
La polèmica ha escalat a les xarxes socials, amb un intercanvi de comunitats que evidencien les discrepàncies. D'una banda, des de Vestits Vermells recorden que el moviment –un projecte d'artivisme que simbolitza amb una peça de roba cada víctima de violència masclista– va anar guanyant força des de les primeres convocatòries a Can Cuiàs. En les darreres edicions, s'havien traslladat al centre de la localitat. "Hem generat sinergies amb les entitats, que s'han sumat a les nostres iniciatives", defensa Delia García, portaveu del grup. L'any passat, per exemple, una de les convidades va ser la ballarina i coreògrafa Sol Picó. "El 25-N sempre aglutinem molta gent. Es llegeix manifest, es fan castells...". Ara, percep, el consistori ha volgut "beneficiar-se" de la tirada de la trobada. "Celebrem que vulguin donar força a la causa, però creiem que, per a un acte institucional, cal que busquin un altre espai i un altre horari". En els últims dies, assegura, les entitats han manifestat la seva preocupació pel to que pot adoptar l'activitat habitual. Per això, insisteix, aposta per un projecte transversal, però desvinculat de les institucions.
En un text publicat a les xarxes socials, l'Ajuntament nega que sigui una apropiació o una mesura per restar rellevància a la jornada de la plaça de l'Església. La intenció, sostenen, és atendre també les demandes expressades per altres col·lectius del municipi. Alhora, advoquen per reforçar la denúncia de les violències masclistes, "donar-hi més visibilitat i fer arribar aquest missatge al màxim nombre de ciutadans". Reiteren que la commemoració forma part de la trajectòria de l’Ajuntament, que ja organitzava actes en horari de tarda abans de la incorporació del projecte Vestits Vermells al municipi. Ara, en un nou emplaçament. Amb tot, diuen, el suport "es manté també enguany, amb el compromís de continuar col·laborant en el desenvolupament del seu projecte".
Des de l'avinguda de la Unitat apel·len a la tasca conjunta i els objectius compartits. Un posicionament que no convenç l'altra part, que se sent perjudicada davant el risc de quedar en un segon pla o amb un missatge "polític". García remarca que s'han convertit en un actor de referència en l'activisme social i exigeix un replantejament al format previst. Malgrat la voluntat d'asseure's a una taula, critica que l'Ajuntament presentés la programació amb el logotip de l'entitat sense haver consensuat prèviament les accions. La qüestió continua enquistada pocs dies abans del 25 de novembre.