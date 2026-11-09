La Pink Run recapta més de 20.000 euros per seguir investigant contra el càncer de mama

La 9a Pink Run Mir de Montcada i Reixac ha permès recaptar 22.000 euros que es destinaran a col·laborar en la investigació contra el càncer de mama. La cursa/caminada solidària es va celebrar diumenge amb un circuit de 5 km amb sortida i arribada al Camí de la Font Freda. L'activitat, organitzada per les entitats Sin Teta Hay Paraíso i la Joventut Atlètica Montcada amb el suport de l'Ajuntament, ha comptat amb 1.903 persones inscrites. "Va ser tot un èxit i estem molt contents de la resposta. A més dels inscrits, va venir moltíssima gent", destaca Manu Muñoz, una de les impulsores del projecte montcadenc. La suma s'afegeix a la quantitat aconseguida el 25 d'octubre passat en la cita a Palau-solità, amb més de 12.000 euros. Des de la creació de la Pink Run Mir, l'any 2016, Sin Teta Hay Paraíso ha recaptat més de 300.000 euros destinats a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron.
L'acte d'entrega del xec amb 22.000 euros, als quals s’han d’afegir 1.200 més recollits a les parades solidàries, va comptar amb la presència de Sergi Cuadrado, gerent adjunt de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron (VHIO); així com l’oncòloga Meritxell Bellet i la responsable de mecenatge, Irene Coll. La representació de l'Ajuntament va estar formada per l'alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea; el regidor d'Esports, Carles Vilalta, i la regidora de Sanitat, Anabel Moreno. En la seva intervenció, l'alcalde, Bartolo Egea, va agrair la tasca que fan els organitzadors i la resposta massiva de la ciutadania i va expressar el seu desig que l’edició del desè aniversari, que se celebrarà l'any que ve, encara serà millor i amb més volum de participants.