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El dispensari de Can Sant Joan recuperarà la cobertura mèdica habitual

Montcada i Reixac

L'equipament municipal havia vist retallat el servei després de la jubilació de la doctora i la finalització del contracte del personal administratiu

  • El dispensari de Can Sant Joan -
Publicat el 23 d’octubre de 2026 a les 12:53

El dispensari municipal de Can Sant Joan recuperarà la cobertura mèdica habitual, amb quatre dies de consulta presencial i un dia d’atenció domiciliària a la setmana. Els canvis es faran efectius a partir del 2 de novembre. L'equipament del barri de Montcada i Reixac havia vist retallat el servei després de la jubilació de la doctora titular i la finalització del contracte del personal administratiu. Una situació que havia generat inquietud entre els residents i que s'havia traslladat a l'esfera política. L’Ajuntament ha expressat la seva satisfacció per l’anunci del CatSalut. També representants del teixit associatiu celebren la recuperació, que permetrà restablir el model d’atenció que oferia la doctora Anaya fins al desembre del 2025. "Estem molt contents", diu José Luis Conejero, president de l'associació veïnal. El professional d'infermeria també continuarà aquesta mateixa distribució setmanal i es mantindran els horaris habituals.

Des de fa gairebé un any, el dispensari de Can Sant Joan ha mantingut l'atenció sanitària amb "una reorganització temporal" del servei. Durant aquest període, les consultes mèdiques s'han concentrat en dos dies a la setmana, amb un total de vuit hores d'atenció, mentre que el servei d'infermeria ha continuat funcionant de dilluns a divendres. Amb la nova cobertura anunciada pel CatSalut, el dispensari ampliarà la disponibilitat de visites i reforçarà l'atenció sanitària de proximitat al barri. "És una notícia molt esperada que dona resposta a una necessitat del veïnat i a una reivindicació que hem defensat des de l'Ajuntament. Vull reconèixer especialment la constància i la implicació dels veïns i de les entitats del barri, que han treballat per garantir la continuïtat d'aquest servei", sosté l'alcalde Bartolo Egea.

El consistori ha mantingut gestions amb els responsables sanitaris de la Generalitat per traslladar aquesta demanda. En aquesta línia, el ple va aprovar, el març passat, una moció en defensa de la continuïtat del dispensari i de la sanitat pública de proximitat, en què instava l'Institut Català de la Salut (ICS) i el Departament de Salut a garantir una cobertura estable del personal sanitari. La pressió dels diferents sectors ha tingut efecte.

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