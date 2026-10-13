Demores a Rodalies per l’impacte d’un camió contra una barrera del pas a nivell a Montcada i Reixac

Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 circulen amb demores que poden superar els 25 minuts a causa d'una incidència al pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons l'Ajuntament, l’impacte d’un camió contra una de les barreres del pas a nivell del carrer de Pasqual, que ha quedat malmesa, ha interromput la circulació de vehicles i vianants a primera hora. La situació afectava els usuaris d'aquestes línies, que han de fer front a retards importants en els seus desplaçaments. La incidència, resolta minuts després de les nou, torna a posar de manifest els problemes que pateixen habitualment molts passatgers del servei ferroviari. De fet, les demores ja no són una novetat per als usuaris, que han mostrat reiteradament el seu descontentament a través de les xarxes socials.\r\n\r\nEls retards poden complicar els desplaçaments per motius laborals, acadèmics o personals, especialment per a aquelles persones que depenen del tren per arribar puntualment a la seva destinació. La incidència al pas a nivell de Montcada i Reixac torna a situar el servei de Rodalies al centre de les queixes dels viatgers, que reclamen més fiabilitat i menys afectacions en unes línies que utilitzen diàriament milers de persones.\r\n