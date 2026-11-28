L’Eix Macià ha viscut aquest dissabte una tarda de festa amb l’encesa dels llums de Nadal, que ha posat punt final a les celebracions d’inici de temporada a Sabadell. Després de les enceses de divendres al Centre, Ca n’Oriac i la Creu de Barberà, ha estat el torn d’un dels principals eixos comercials de la ciutat. El Llaminer ha tornat a ser el gran reclam de la trobada, especialment per als més petits, que esperaven amb ganes la seva aparició.
La proposta d’enguany ha estrenat una posada en escena diferent, amb la participació del presentador David It’s Me i DJ Surda, que han conduït un espectacle amb música, llums i làsers. El format ha incorporat nous recursos visuals i ha buscat fer partícip el públic abans del compte enrere que ha donat pas a l’encesa de l’enllumenat a les 18.30 h. L’escenari, instal·lat al mig de la calçada, també ha modificat la disposició habitual de l’acte.
Arnau Muñoz
VÍCTOR CASTILLO
Entre les famílies assistents, les impressions han estat diverses, tot i que la il·lusió dels infants ha estat un dels denominadors comuns. Arnau Muñoz, que hi ha anat amb els seus dos fills, ha valorat especialment l’espectacle d’aquest any. "Ha estat molt boniv. L’any passat va ser una miqueta més ensopit, però aquest any ha estat un gran espectacle", ha explicat. La seva filla gran, que està a punt de fer cinc anys, segueix el Llaminer des de ben petita i té bona part de la col·lecció de productes del personatge. "Portem cada any venint a veure’l perquè està enamorada del Llaminer", ha detallat. Muñoz també ha destacat que trobades com aquesta apleguen moltes famílies i ofereixen activitats per compartir plegats.
Sergi Méndez
VÍCTOR CASTILLO
En la mateixa línia, Sergi Méndez ha qualificat la tarda de "una gran celebració" i ha remarcat la reacció de la seva filla de dos anys, que "s’ho ha passat pipa". També ha defensat la continuïtat d’aquestes propostes perquè, al seu parer, "generen molt més moviment, molt més comerç i molta més vida a la ciutat". La família ja havia assistit a les enceses d’altres anys i considera que són una bona manera de tenir una activitat compartida durant el cap de setmana.
Cristina Bustos
VÍCTOR CASTILLO
Cristina Bustos, en canvi, ha apuntat que l’acte s’ha fet una mica llarg i que l’acumulació de gent ha dificultat seguir-lo amb comoditat. Tot i això, ha explicat que el seu fill, força seguidor del Llaminer, s’ha emocionat en veure’l. "Estava molt nerviós i no ho ha pogut veure gaire bé perquè estava molt ple de gent", ha comentat. A casa, assegura, "ja hi ha ganes de Nadal, tot i que encara esperen el pont per muntar l’arbre".
Roger Aranda
VÍCTOR CASTILLO
Una mirada més crítica ha estat la de Roger Aranda, que ha trobat l’espectacle "una mica llarg i una mica dur" per als infants, per l’acumulació de música electrònica, llums i estímuls. "Entenc que es fa un espectacle per a tothom, però nosaltres promovem una cosa més pausada a casa", ha explicat. També ha qüestionat fins a quin punt aquestes iniciatives afavoreixen el petit comerç: "Suposo que són positives per al comerç, però no et sé dir; estic una mica a mig camí".
Amb tot, l’encesa ha tornat a situar el Llaminer al centre de l’imaginari nadalenc sabadellenc i ha reunit famílies de diferents barris al voltant d'una mateixa cita. La ciutat enceta així unes setmanes plenes d'activitats, amb el personatge com a fil conductor de bona part de la programació nadalenca.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO:
L`encesa dels llums de Nadal a l`Eix Macià
VÍCTOR CASTILLO
L`encesa dels llums de Nadal a l`Eix Macià
VÍCTOR CASTILLO
L`encesa dels llums de Nadal a l`Eix Macià
VÍCTOR CASTILLO
L`encesa dels llums de Nadal a l`Eix Macià
VÍCTOR CASTILLO
L`encesa dels llums de Nadal a l`Eix Macià
VÍCTOR CASTILLO