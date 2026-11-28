Gairebé dos mesos després que Pedro Sánchez anunciés la convocatòria de les eleccions generals d'aquest diumenge, els candidats han estat a l'epicentre mediàtic amb desenes d'entrevistes, debats o cara a cara. Enguany, però, si bé les xarxes socials fa temps que formen part del dia a dia de la ciutadania, han pres un protagonisme transcendental i han canviat el paradigma comunicatiu electoral. Joan Botella, professor jubilat de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, detalla tres elements clau en aquestes eleccions: un context polític molt "convuls" i "ple de retrets" en els darrers mesos; una contradicció entre la imatge nacional que hi ha del govern i la que es projecta internacionalment, i la irrupció massiva de les xarxes socials i dels nous actors comunicatius. "Mai s'havia vist tanta intensitat a les xarxes. Hi ha candidats que se'ls ha vist còmodes i altres que han preferit mantenir un perfil més baix", diu.
En aquest sentit, l'expert assenyala que "als votants ens han faltat més propostes". Sobretot, en els escenaris polítics més formals, com els debats televisius: "Hi ha hagut més contingut propositiu en les entrevistes amb els youtubers i influencers que en els formats tradicionals", subratlla. Botella considera que el protagonisme que han adquirit aquests nous actors comunicatius "ha agafat per sorpresa la política tradicional", que, en alguns casos, no ha sabut com adaptar-se a aquest nou escenari. En aquesta línia, el politòleg considera que, de cara a les pròximes cites electorals, "el paper dels creadors de contingut serà cada vegada més rellevant", especialment en un context de fragmentació de les audiències televisives i de pèrdua d'influència dels mètodes tradicionals.
La joventut i un canvi de paradigma comunicatiu, dos conceptes clau
"Hi ha molta més gent que no miraria mai un telenotícies o una tertúlia televisiva, però que miren TikTok cada dia", diu. Precisament, un dels grans interrogants d'aquest diumenge és saber si l'elevada exposició al contingut polític a través de les xarxes socials es traduirà en una mobilització del vot jove. Botella apunta que, per a bona part dels menors de 30 anys, les plataformes digitals són la via habitual per relacionar-se amb la política i la informació, però considera que encara és una "incògnita" quina transcendència tindrà aquest fenomen a les urnes. "Poden tenir un paper clau. Estem a les portes d'un experiment", sosté. La participació, diu, podria situar-se "entre el 70 i el 75%", i assenyala que cap bloc pot sortir especialment reforçat per aquest fet: "Crec que tindrà poc impacte diferencial. De gent que està al sofà de casa i s'aixeca per anar a votar, n'hi ha de tota mena", apunta.
El politòleg considera que aquestes dues setmanes de campanya han evidenciat la "necessitat de repensar les fórmules de comunicació política", si bé encara no s'han establert els codis que regiran aquest nou escenari. "No podrem passar gaire temps sense que el sistema polític espanyol faci una reflexió seriosa sobre com comunicar-se electoralment", assenyala. Lluny de considerar-ho un fenomen circumstancial, Botella creu que la presència de les figures polítiques en aquests nous espais comunicatius es consolidarà durant la pròxima legislatura i veurem els líders polítics més sovint en aquests escenaris emergents. "És inexorable. Un cop ha vessat la llet de la llatera, no hi ha manera de tornar enrere", subratlla. Per això, creu que els continguts amb personalitats polítiques deixaran de ser un contingut exclusiu de la campanya electoral i es convertiran en un format més habitual pròximament.