CIPO i l’Hotel Urpí tornaran a convertir el Quinto en una cita solidària el pròxim dissabte 28 de novembre. La iniciativa, que arriba enguany a la quarta edició, tindrà lloc a partir de les 17.30 hores i proposa una tarda de joc oberta a tota la ciutadania amb l’objectiu de recaptar fons per a l’entitat. Les partides tindran un preu d’un euro cadascuna i els participants podran optar a obsequis i premis en metàl·lic, tant en els quintos com en les plenes. Els regals seran possibles gràcies a la donació de diferents empreses i comerços que s’han sumat a la proposta.
Després de tres edicions, la iniciativa s’ha anat consolidant com una de les activitats solidàries vinculades a la tradició nadalenca sabadellenca. "Ens fa molta il·lusió arribar a la quarta edició perquè demostra que aquesta col·laboració s’ha anat fent un lloc dins la vida nadalenca de Sabadell", destaca Joan Madaula, president de Cipo. En aquest sentit, considera que compartir un joc tan arrelat a la ciutat amb una finalitat solidària és també una manera de "fer ciutat" i apropar la tasca de l’entitat a nous públics. Els fons aniran a equipar el nou centre d'atenció integral a Can Gambús, previst per a 2028. L'any passat, es van jugar 2.300 cartrons (30% més que el 2024)
i es van fer un total de 24 partides.
Més enllà de la recaptació, Madaula posa en valor la implicació del teixit comercial i la participació ciutadana que genera la jornada. "Iniciatives com aquesta ens permeten anar més enllà de la recaptació: generen complicitats amb el comerç local, impliquen la ciutadania i creen espais de trobada al voltant d’un objectiu compartit", assenyala. El Quinto solidari s’emmarca en el calendari d’activitats que CIPO organitza al llarg de l’any per obtenir recursos i donar a conèixer la seva tasca, com l’Outlet solidari, el TastaVins o el Sopar d’Empreses.