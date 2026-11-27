ARA A PORTADA
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Cultura i oci Les últimes reflexions i records de Teresa Cunillé, la gran intèrpret del teatre català Guillem Plans Roca
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Sabadell "És un deure com a societat": parlem amb alguns dels darrers votants per correu de Sabadell Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Jordi Turull (Junts), des de Sabadell: "El vot útil per Espanya acaba sent el més inútil per Catalunya" Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell es prepara per a l'encesa de llums de Nadal amb talls de trànsit a l'Eix Macià
Sabadell
L'avinguda quedarà tallada aquest dissabte, 28 de novembre, entre les avingudes dels Paraires i de Lluís Companys per acollir l'espectacle inaugural de les festes.