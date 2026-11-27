Esglaons trencats, esquerdes, arbres talats i un carrer "a vessar" de barreres arquitectòniques. Una quinzena de veïns del passatge Edgardo Ricetti, al barri de la Creu Alta, reclamen a l’Ajuntament una remodelació integral de l’espai davant el "deteriorament progressiu" que, asseguren, pateix des de fa anys. El veïnat denuncia diverses deficiències relacionades amb el manteniment, la il·luminació, l’accessibilitat i la manca de mobiliari urbà, i lamenta que, malgrat haver traslladat reiteradament les seves demandes al consistori, encara no hagi obtingut cap resposta. "Només volem reunir-nos i calendaritzar les nostres demandes", exposa Xavi Abante, un dels portaveus del veïnat. Fonts municipals assegura que la tinenta d’alcaldessa d’Espai Públic, Mar Molina, es reunirà pròximament amb el veïnat per abordar solucions.
La preocupació dels residents va portar-los a celebrar una reunió el juny passat per posar en comú les diferents incidències i acordar una petició conjunta. Des d’aleshores, han presentat dues instàncies a l’Ajuntament, han enviat correus electrònics i han trucat per demanar una trobada amb els responsables d’Espai Públic. L’objectiu és poder exposar les necessitats del passatge i plantejar una intervenció de més abast. “Volem una reunió per poder plantejar formalment la remodelació. No demanem que vingui un operari a desbrossar i prou, perquè els problemes són molts més”, exposen.
Entre les deficiències que assenyalen hi ha la tala d’arbres morts sense que posteriorment s’hagin reposat, fet que ha deixat escocells buits, així com la presència de soques que encara no s’han retirat. També alerten de desperfectes al paviment, amb panots que cauen i que, segons relaten, poden passar diversos dies sense reparar-se. A aquestes qüestions s’hi afegeix una il·luminació que consideren insuficient. "Tot i que s’hi han instal·lat alguns punts de llum LED, cal la instal·lació de nous punts de llum a trams amb poca visibilitat".
La manca de mobiliari urbà és una altra de les reclamacions. Els residents troben a faltar bancs i papereres, però també posen l’accent en les barreres arquitectòniques que dificulten el pas i l’ús de l’espai, amb "esglaons trencats i problemes d’accessibilitat". Per això, consideren que les actuacions puntuals no són suficients per resoldre les mancances acumulades i defensen una intervenció global que permeti adequar el passatge a les necessitats del veïnat.
Els residents han elevat la queixa al síndic de greuges, Josep Escartín. Tot i això, insisteixen que la seva prioritat continua sent poder parlar amb l’Ajuntament i trobar una via per abordar la reforma. “El que volem, sobretot, és que ens escoltin i poder explicar què necessita el passatge”, remarquen. Si no aconsegueixen obrir aquesta via de diàleg, no descarten impulsar mobilitzacions.