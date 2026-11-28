La plaga de xinxes en un habitatge del polígon Arraona-Merinals sembla que comença a quedar enrere. Després de quatre mesos de preocupació i queixes per part de la comunitat de veïns, dilluns es va buidar el pis afectat i es va iniciar la fumigació de tot l’habitatge, i s’hi han portat mobles nous. Una actuació que ha suposat un "alleujament" per als residents, que temien que la plaga s’acabés estenent a altres pisos del bloc. "Per fi s'ha actuat", celebra Francisco G., president de la comunitat de veïns, que sosté que la resta de residents poden continuar fent vida amb normalitat. De moment, no s'han detectat afectacions a la resta de l'edifici, tot i que el veí del domicili contigu, porta amb porta amb el pis afectat, ha demanat que li facin una revisió per comprovar si també hi ha presència de xinxes.
"És un alleujament. Ara quedarà solucionat, però tenim por que torni a passar en un futur", apunta Garcia. El veïnat ha viscut aquests mesos amb la preocupació d'haver estat exposat als insectes, especialment després de conèixer les afectacions que havien patit antics llogaters del domicili. "Hem estat superexposats, però per sort la plaga no s'ha propagat", afegeix.
El cas afecta un resident tutelat per una fundació i havia generat inquietud entre els veïns des de principis d'estiu. A finals d'agost, la comunitat ja havia traslladat la situació a l'Ajuntament de Sabadell i havia reclamat una intervenció per evitar que la infestació arribés a altres habitatges. Des de l'Ajuntament, però, explicaven que no es pot accedir a un domicili particular sense el permís de la persona resident, un condicionant que dificultava la intervenció directa. Ara, després de quatre mesos, el bloc confia que els treballs permetin posar punt final al problema.