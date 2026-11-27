ARA A PORTADA
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Nadal VÍDEO | La ciutat es torna a guarnir de Nadal: "És un dia molt especial per als més petits!" Jan Cañadell Puigmartí
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Nadal FOTOS | Els millors moments de l'encesa de llums de Nadal a Sabadell, en imatges Jan Cañadell Puigmartí
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Nadal FOTOS | El pessebre gegant i la fira de Santa Llúcia donen la benvinguda al Nadal de Sabadell Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell Comença la temporada del quinto a Sabadell: consulta dates, lloc i hores Jan Cañadell Puigmartí
FOTOS | Els millors moments de l'encesa de llums de Nadal a Sabadell, en imatges
Nadal
Ara sí: la celebració ha donat el tret de sortida de manera oficial