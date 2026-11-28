L’Astralpool CN Sabadell continua ferm en el seu camí a la Champions. El conjunt dirigit per Enric Arnella ha aconseguit una contundent victòria davant la SIS Roma (17-7) a Can Llong, en el partit corresponent a la tercera jornada de la fase de grups. Un triomf de gran valor que permet a les sabadellenques deixar molt ben encaminada la classificació per als quarts de final i reforçar les seves opcions de lluitar per la primera plaça del grup.
Les jugadores del Club arribaven al compromís després d’haver sumat dues victòries en les primeres jornades, davant el Rapallo Pallanuoto (20-7) i el Ferencváros (8-13). La SIS Roma, per la seva banda, arribava amb tres punts al seu caseller. Amb aquest resultat, l’Astralpool fa un pas important en la competició continental i tanca aquesta primera volta amb unes sensacions molt positives, especialment tenint en compte que ara arriba l’aturada i l’equip no tornarà a competir fins al gener.
El partit ha començat amb igualtat i amb una SIS Roma disposada a plantar cara. Zaplatina ha estat una de les principals amenaces de les italianes durant els primers minuts, anotant dues dianes. Per part sabadellenca, Van der Kraats, Irene González i Nona Pérez han trobat el camí del gol. Precisament, aquesta última ha estat l'encarregada de situar el 3-2 al marcador, un avantatge mínim que ha permès a les locals tancar el primer període per davant. També ha tingut un paper destacat Martina Terre, que ha respost amb quatre aturades importants per mantenir l'avantatge del seu equip.
Van de Kraats celebrant un gol
VÍCTOR CASTILLO
El segon quart ha estat el punt d’inflexió del partit. L’Astralpool ha començat amb un penal favorable, provocat per Malluzzo, que Ryann Neushul ha transformat per ampliar distàncies. La Roma ha reaccionat ràpidament amb una diana de Ranalli, però les sabadellenques han començat a imposar el seu ritme. Irene González, amb una gran jugada col·lectiva, ha anotat el seu segon gol del partit i, poc després, ha tornat a aparèixer per culminar una nova combinació ofensiva i situar el 6-3.
La bona defensa de les de Can Llong ha dificultat cada vegada més les accions de les italianes, que han començat a perdre precisió davant la porteria. Amb la Roma intentant frenar el creixement local, les expulsions també han condicionat el desenvolupament del període. Irene González ha completat una actuació excel·lent amb la seva quarta diana, mentre que Paula Camus, amb una gran vaselina al pal més allunyat, ha ampliat l'avantatge fins al 8-3. Cocchiere ha retallat distàncies per a les visitants, però Tara Prentice ha tornat a colpejar amb una nova diana.
Abans d'arribar al descans, Van der Kraats ha convertit un altre penal favorable a les sabadellenques, provocat per Minuto, per establir el 10-4. Un segon període molt complet de l'Astralpool, que ha aconseguit obrir una escletxa important gràcies a l'eficàcia ofensiva, la solidesa defensiva i les intervencions de Martina Terre.
Després del canvi de porteria, la SIS Roma ha intentat reaccionar amb un gol de Rozic, però l'Astralpool ha mantingut el control del partit. Les italianes han continuat topant amb una Martina Terre molt inspirada, que ha superat la desena d'aturades i s'ha convertit en un autèntic mur sota pals. Tot i que les locals han començat el tercer període amb menys fluïdesa ofensiva, Tara Prentice ha trobat l'espai per anotar l'onzè gol sabadellenc.
La banqueta de l`Astralpool CN Sabadell
VÍCTOR CASTILLO
La Roma ha continuat buscant alternatives per acostar-se al marcador, però els pals i les intervencions de la portera local han frustrat bona part dels seus intents. L'Astralpool, per la seva banda, ha sabut aprofitar les seves oportunitats. Després d'una acció de superioritat, Ona Jurado ha transformat un penal per situar el 12-5. Amb aquest resultat s'ha arribat al final del tercer període, amb les sabadellenques mantenint una renda de set gols i el partit cada vegada més ben encarat.
L'últim quart ha començat amb una nova mostra del bon joc col·lectiu de l'Astralpool. Una combinació ofensiva ha permès a Nona Pérez anotar el seu segon gol i ampliar l'avantatge fins al 13-5. Les italianes han continuat intentant-ho, però les locals han mantingut la intensitat i han sabut gestionar els minuts finals amb molta solvència.
Neushul, després d'una bona assistència de Jordan Raney, ha tornat a marcar per ampliar la diferència. Kudella ha anotat per a la Roma, però Van der Kraats, des del punt de penal, ha situat el 15-6. En els darrers minuts, Paula Camus ha aprofitat una bona acció per superar la portera italiana, que havia entrat en substitució de Sesena. El marcador ja reflectia un contundent 16-7.
Encara hi hauria temps per a una última diana de Tara Prentice, amb un potent llançament que ha acabat entrant després de tocar el pal i que ha establert el definitiu 17-7. Martina Terre ha continuat sumant intervencions destacades i, en l'última acció, Van der Kraats ha recuperat la pilota per iniciar un darrer atac local que no ha acabat en gol.