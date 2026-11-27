Continua cremant etapes a un ritme absolutament vertiginós. Després de proclamar-se campiona del món sub-20 i d'Europa sub-19 en dues ocasions, Aïcha Camara ha fet la següent passa en la seva trajectòria com a internacional. La sabadellenca és una de les debutants en la concentració de la selecció espanyola absoluta, que disputa en els pròxims dies dos amistosos davant de Xile i Veneçuela.
La seleccionadora Sònia Bermúdez, per a aquesta aturada, va donar l'alternativa a moltes futbolistes joves davant la baixa de puntals com la exarlequinada Alèxia Putellas, Irene Paredes, Cata Coll o Mariona Caldentey, entre altres. Fins a set són les debutants en una convocatòria en què Camara s'estrena com a recompensa a la feina feta, i com a pas natural en el seu camí de consolidació a l'elit. Ja fa uns dies que la sabadellenca es troba entrenant sota les ordres de l'entrenadora madrilenya, que també va jugar en el seu dia al Sabadell.
Amb el Mundial del 2027 com a repte a l'horitzó, l'Aïcha continua picant fort a la porta de l'absoluta i, ara, té una bona oportunitat de demostrar la seva vàlua. La defensora de Can Puiggener, que es va incorporar a la temporada amb el Barça força tard per la disputa del Mundial sub-20, ha jugat fins a la data onze partits amb el conjunt culer. Set de lliga i quatre de Champions amb vuit titularitats, prop de 700 minuts i dos gols anotats, estrenant-se en la golejada del cap de setmana passat contra l'Athletic Club (6-0), en què va fer un doblet.
Ja la temporada passada va ser una peça habitual per a Pere Romeu, amb una quarantena d'aparicions en la històrica campanya de l'equip blaugrana, que va aconseguir alçar tots els títols. Ara, li arriba una primera experiència internacional amb l'absoluta en un camí que, ben segur, seguirà de forma continuada i en moltes ocasions, si manté la seva meteòrica projecció dels últims temps. Dissabte a les 18 h al Reino de León de la Cultural y Leonesa, en l'amistós contra Xile, podria disputar els seus primers minuts amb la selecció. També tindrà l'oportunitat, si no, el pròxim divendres dia 4 de desembre, a l'Abanca Riazor, davant de Veneçuela. Una estrella del futur, i també del present, que continua fent passes.