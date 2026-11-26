Un 2026 per al record. El Sabadell Pickleball Club va proclamar-se, fa uns dies, campió de Catalunya per equips, en el torneig celebrat al Shooter Club de Sant Fruitós de Bages. El conjunt sabadellenc va imposar-se al Club Tennis Barà per la via ràpida en la gran final del campionat, que se celebrava per primera vegada, en aquest procés de consolidació que viu el pickleball a tot l'estat. La competició va reunir alguns dels millors jugadors de la disciplina, en una jornada que va posar de manifest el nivell creixent i la competitivitat que està adquirint aquest esport.
L'equip local, capitanejat per Ferran Oliver, va estar conformat per quatre jugadores, Aina Iglesias, Maite Rubio, Eva Vives i Paula Ballvé, i quatre jugadors, Aberto Sesé, Dídac Ocaña, Ruben Rosende i Néstor Viussà. L'SPC es va imposar en la categoria reina, la +18, amb superioritat davant de l'altre finalista, el Barà. Els sabadellencs van aconseguir guanyar el partit dels dobles masculins i també dels femenins. Per tant, no va caldre arribar als mixtos per decidir el campió. En la categoria de +50, va ser el CN Lleida qui va aconseguir el triomf.
D'aquesta manera, el Sabadell Pickleball Club es consolida com la referència d'aquesta disciplina també a Catalunya i confirma el seu paper com a gran precursor de l'esport. L'entitat sabadellenca ja es va proclamar campiona d'Espanya fa uns mesos i, ara, tanca el 2026 amb un nou èxit que el situa a l'elit del pickleball estatal. Un esport emergent, en creixement i que continua situant la ciutat a l'epicentre del seu desenvolupament. Aquest doble èxit evidencia la feina que hi ha al darrere del club i reforça les expectatives de futur d'una disciplina que cada vegada suma més practicants, afició i protagonisme.