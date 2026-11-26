El Sabadell Atlètic continua fent camí. En només tres anys, el projecte s'ha consolidat a la ciutat i afronta una nova temporada amb més equips, noves iniciatives i una idea de futbol que va més enllà de la competició. El club va celebrar la setmana passada l'inici del curs amb una multitudinària presentació a l'Escola Gresol, on disputa els partits de futbol-7, reafirmant el vincle amb un centre que s'ha convertit en casa seva.
"Ens hem convertit gairebé en el club de l'escola i molts nens que hi estudien s'hi apunten, no van a clubs de fora. La relació és molt bona i estem agraïts", explica el president, Josep Maria Roviras, que va destacar el suport dels patrocinadors i col·laboradors, encapçalats per Gonber Seguridad. L'acte també va comptar amb la presència de la regidora d'Esports, Montse González, i dels representants de la Federació Catalana Antonio Lou i Paco López.
L'entitat ha ampliat la seva estructura i ja disposa de vuit equips, amb jugadors des de prebenjamí fins a sènior. Les categories més petites competeixen al Consell Esportiu, una fórmula que encaixa amb la filosofia del club. "És una competició que valora molt més l'esportivitat que la competitivitat", destaca Roviras. El creixement, però, no és una obsessió. "No volem créixer desmesuradament. Créixer per créixer. Ho volem fer a poc a poc, amb les coses ben fetes", afirma el president, que celebra l'evolució organitzativa i la qualitat del projecte: "Hem après dels errors i cada vegada funcionem millor".
La nova temporada també portarà novetats fora del terreny de joc. La disponibilitat de més hores de camp ha permès impulsar un campus de Nadal, del 22 al 31 de desembre, i preparar un projecte social d'assessorament en preparació física per a les famílies, amb pautes d'entrenament i estiraments adaptats a cada edat. També oferiran fisioteràpia i osteopatia gratuïtes per als jugadors que ho necessitin, com també classes de reforç acadèmic i suport terapèutic. L'objectiu és completar la formació esportiva amb eines de benestar i acompanyament. "Ens agrada complementar la pràctica esportiva i lúdica amb altres factors clau en el desenvolupament", apunta Roviras.
Tot plegat, sense alterar l'essència del club. "Que els nostres jugadors i jugadores aprenguin, que gaudeixin, que facin amics i que competeixin amb respecte. Perquè guanyar està bé, però formar persones està per sobre de tot", reivindica el president. Una declaració d'intencions que defineix el rumb d'un Sabadell Atlètic que creix, però que no vol perdre de vista per què va néixer.