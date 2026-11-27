Un punt de solidesa del CE Sabadell en la seva visita a Butarque (0-0). Els arlequinats han completat una actuació seriosa i treballada davant del Leganés per sumar un empat que confirma la millora de la setmana passada i que serveix també per trencar la dinàmica de derrota fora de casa. Els de Ferran Costa acumulen set setmanes sense guanyar, però sumen per segona jornada consecutiva, ara en un estadi complicat.
Costa ha presentat un onze amb dues novetats respecte a la setmana passada. Miki Codina i Alain Ribeiro han entrat per Kaiser i Yussif Owusu. L'equip s'ha redibuixat d'inici amb Edgar González tornant a fer de comodí entre l'eix de la defensa i el mig del camp, Pere Pons i Joel Priego per davant, i Ángel Baena i Yanis Rahmani acompanyant Ribeiro com a referència de l'atac.
El duel ha estat igualat des dels primers compassos. Les primeres arribades han estat del conjunt local, que ha avisat a través d'Álex Millán, primer amb un xut des de fora de l'àrea que ha marxat fora i, poc després, amb un cop de cap molt alt. També el Sabadell s'ha aproximat, sobretot per banda esquerra. La millor l'ha tingut Rahmani amb una rematada prop del punt de penal que ha desviat un defensor. Ha millorat el Leganés en els instants posteriors i ha tornat a tenir una bona oportunitat en una centrada d'Alex Sancris al lateral de la xarxa. La més clara, però, ha estat per a Álvaro Morata, que després d'una gran maniobra dins l'àrea ha trobat un gran Fuoli sota pals per negar-li el gol.
Passada la mitja hora de partit, ha donat una passa endavant el Centre d'Esports i ha aconseguit arribar amb més claredat sobre l'àrea de Zidane, tot i que sense grans ocasions a cap de les dues porteries. Abans del descans sí que Rahmani ha pogut fer el primer després d'una gran passada de Ribeiro, però s'ha topat amb Marvel, que amb una acció defensiva de valor gol ha evitat el xut dins l'àrea. En l'última del primer temps també el 'Lega' ha pogut avançar-se amb una rematada de Millán que ha marxat desviada després d'una bona combinació amb Morata.
A la represa, la dinàmica ha estat força similar. Amb un Sabadell ben plantat i arribant a camp contrari sense patir excessivament en defensa. La primera ocasió, de fet, ha estat per als arlequinats. Ribeiro ha rematat desviat des del punt de penal en un servei de cantonada. L'ensurt ha arribat poc després, en una falta lateral en què els locals han protestat molt una segona groga a Óscar Sanz, Millán ha anotat de cap, però el línia ha assenyalat fora de joc i el VAR l'ha confirmat. També Ton Ripoll ha avisat amb un xut de falta desviat.
Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada de José Català precisament per Sanz i també, en els instants posteriors, d'Eneko Aguilar i López-Pinto per Rahmani i Ribeiro, situant Baena com a referència i reforçant el mig del camp. També ha hagut de resistir el Centre d'Esports. Passat l'equador, els locals han fregat el primer amb fins a tres ocasions clares consecutives. Primer Edgar ha salvat una acció de Morata davant d'un Fuoli que, en el córner posterior, ha negat el gol al davanter madrileny i, en la continuació, el mateix porter aragonès ha tret amb els peus una ocasió clara d'Atienza. Ha esgotat canvis el Sabadell amb Owusu i Gastón Valles per Codina i Priego. Ho ha intentat amb més insistència el Leganés fins al final, amb alguna oportunitat de perill, però sense encert. Un punt més en el camí. Dimecres, Copa del Rei a la Nova Creu Alta.
Fitxa tècnica
CD Leganés: Luca Zidane, Marvel, Ignasi Miquel, Lalo Aguilar, Millán (Naim, m. 76), Dani Rodríguez (Diawara, m. 67), Unax del Cura (Gharbi, m. 67), Atienza, Morata, Sancris (Soko, m. 87) i Jorge Martínez (Tejero, m. 76).
CE Sabadell: Fuoli, Óscar Sanz (Català, m. 58), Edgar, Genar, Ripoll, Pere Pons, Priego (Gastón, m. 83), Miki Codina (Owusu, m. 83), Yanis Rahmani (Eneko Aguilar, m. 63), Baena i Alain Ribeiro (López-Pinto, m. 63).
Àrbitre: José Antonio Villalobos (comitè andalús). Grogues: Atienza, Rodríguez, Morata, Unax; Sanz, Rahmani.
Incidències: Partit disputat a Butarque amb una setantena d'arlequinats. S'ha guardat un minut de silenci per José Antonio Gallego, soci número 1 del Leganés.