Carles Coll no podrà participar al Mundial de la Xina de la pròxima setmana. El tarragoní va anunciar a través de les xarxes socials que va patir "dues petites ruptures en una zona crítica de l'estructura de l'adductor" durant un entrenament fa uns dies. Una dura notícia per a Coll que, després d'una temporada complicada, arribava amb bones sensacions per poder defensar el seu títol de fa dos anys en els 200 braça.
"Després d'assolir el meu millor estat de forma dels últims dos o tres anys, aquesta notícia suposa un cop especialment dur una altra vegada", assegura en el comunicat. Carles Coll es va perdre l'Europeu de París de l'estiu passat, per problemes amb el visat que no li van permetre obtenir marca als 'trials' que se celebraven unes setmanes abans. El tarragoní viu als Estats Units i els problemes burocràtics li van jugar una mala passada. Fa unes setmanes, va reaparèixer a l'Open de Madrid amb grans resultats en les tres proves de braça, sense necessitat de forçar la maquinària per a obtenir dos ors (100 i 200 braça) i una plata (50 braça), i preparar-se per a aquesta cita a la Xina.
"Es tracta d'una lesió de caràcter lleu i tot apunta que la recuperació podrà completar-se en les pròximes setmanes", assegura. Igualment, no podrà lluitar per revalidar i defensar el seu títol del 2024, quan es va proclamar campió del món de piscina curta en els 200 braça a Budapest. Coll també va ser campió continental l'any següent, a Lublin (Polònia), però va veure truncada la seva dinàmica ascendent amb una última temporada especialment accidentada i sense grans competicions en el seu calendari.
Ara, amb aquest nou revés, el pròxim repte internacional que es marca el nedador del CN Sabadell és l'Europeu de Budapest del pròxim estiu. "L'objectiu és arribar al meu 100% una altra vegada", reconeix. Serà l'última gran prova abans del repte principal de Carles Coll: els Jocs Olímpics de Los Ángeles del 2028.