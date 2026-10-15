Surt a subhasta per 2,6 milions d’euros l’àrea de servei de Can Roqueta

Un complex logístic i energètic de 32.106 metres quadrats situat al Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) Can Roqueta ha sortit a subhasta per un preu mínim de 2,6 milions d’euros. L’empresa International Auction Group (IAG Auction) ha obert el procés de licitació en línia per adjudicar aquestes instal·lacions, que combinen espais ja operatius amb altres infraestructures encara en construcció. El termini per presentar ofertes finalitzarà el pròxim 5 de novembre, a les 12 del migdia.
Entre els principals atractius del complex hi ha un aparcament de camions d’11.365 metres quadrats, amb capacitat per a 102 vehicles, que actualment es troba plenament operatiu. Les instal·lacions també disposen d’una planta de distribució de carburants a l’engròs completament acabada i d’una estació de servei que presenta un grau d’execució d’entre el 70% i el 72%.
El recinte inclou, a més, estructures destinades a acollir una botiga, zones de rentat de vehicles, aparcaments per a turismes, espais de restauració i punts de subministrament de gas liquat del petroli (GLP). El complex compta igualment amb un parc petrolier certificat, format per diversos dipòsits d’emmagatzematge i distribució de carburants, alguns dels quals tenen una capacitat de 50.000 litres cadascun. Segons la informació facilitada per IAG Auction, les instal·lacions disposen de llicència ambiental integrada concedida per l’Ajuntament de Sabadell, així com de les corresponents llicències d’obra. La primera fase del projecte també ha superat favorablement el control ambiental.
La venda es produeix en el marc d’un procediment concursal i preveu la subrogació de la plantilla existent, d’acord amb la legislació vigent. El recinte està completament tancat, disposa de sistemes de seguretat i control d’accessos i manté contractes de subministraments i serveis en vigor.
La subhasta es farà íntegrament per internet, a través de la plataforma IAG Auction. Els interessats a participar-hi hauran de dipositar una garantia prèvia de 130.000 euros. La companyia també ofereix als possibles compradors accés a la documentació tècnica, urbanística i administrativa del complex, amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi de l’operació abans de presentar una oferta.