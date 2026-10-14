Joan Font: "Sabadell és una ciutat dinàmica, amb una gran activitat econòmica i comercial"

El Grup Bon Preu ha inaugurat aquest dimecre el nou supermercat Esclat a Sabadell, al carrer de Pau Claris, amb la presència del president i director general de la companyia, Joan Font i Fabregó, i de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Bon Preu ha invertit 18 milions d’euros en la construcció de l’establiment i amb un equip de vuitanta persones, un fet que “representa el compromís del Grup amb el creixement i la generació d’ocupació de qualitat a Sabadell”, apunten fonts de la companyia.
En el transcurs de l’acte, Font ha assegurat que “estem molt contents de poder obrir el tercer Esclat a Sabadell. Sabadell és una ciutat dinàmica, amb una gran activitat econòmica i comercial i amb una ciutadania que valora la qualitat i el servei. Esperem convertir-nos en un referent de productes frescos i de proximitat, oferint un bon servei als millors preus”.
L’establiment en qüestió té una superfície de vendes de 2.500m2, pàrquing amb 250 places, sis de les quals seran amb carregadors per a vehicles elèctrics. Les instal·lacions es controlen, segons apunten des de la companyia, “mitjançant un sistema de gestió i control que les regula de forma automàtica per obtenir la màxima eficiència, confort i seguretat. A més, s’han instal·lat plaques solars amb una potència de 335 kWh”.
En aquest nou establiment, “el producte fresc i de proximitat és el protagonista: secció de carnisseria amb carn madurada, xarcuteria i formatgeria de lliure servei, fruiteria i Espai fruits, amb propostes elaborades a base de fruita de temporada tals com liquats, fruita tallada i sucs, i peixateria amb pop cuinat, forn de cocció de peix i marisc i Corner sushi amb sushi elaborat al moment”, afegeixen des de la companyia.
L’establiment també disposa de celler, amb un ampli assortit de vins, caves i escumosos, decoració i tèxtil per a la llar, parafarmàcia, Espai mascotes amb tot tipus de productes i complements per a mascotes i Espai tèxtil amb referències de moda per a adults i per a infants.
Actualment, el Grup Bon Preu compta amb 140 supermercats Bonpreu, 66 supermercats Esclat i 18 minimercats. A través de BonpreuEsclat online dona servei a més de 6 milions de persones amb l’entrega a domicili i 31 centres de recollida. Disposa de 75 benzineres EsclatOil, més de 400 places de càrrega per a vehicles elèctrics, i amb BonpreuEsclat Energia abasteix d’electricitat tot el país.