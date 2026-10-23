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Electra inverteix 600.000 euros en una nova estació de recàrrega a Sant Quirze del Vallès

Diners

L’estació disposa de sis punts de recàrrega, ampliables a dotze, i té capacitat per carregar sis vehicles simultàniament

  • La nova estació està situada a l’aparcament exterior del BMC Business Center -
Publicat el 23 d’octubre de 2026 a les 14:01
Actualitzat el 23 d’octubre de 2026 a les 14:21

Electra, companyia especialitzada en el desenvolupament i l'operació d'infraestructures de recàrrega ultraràpida per a vehicles elèctric, ha  posat en marxa una electrolinera a Sant Quirze del Vallès, amb una inversió de 600.000 euros. 

Oberta al públic les 24 hores del dia durant tot l’any, és la primera instal·lació d’Espanya que incorpora la marquesina Electraline S+, el nou model de marquesina d’Electra que integra coberta i il·luminació. L’estació disposa de sis punts de recàrrega, ampliables a dotze, i té capacitat per carregar sis vehicles simultàniament. La nova estació està situada a l’aparcament exterior del BMC Business Center, al costat de la C-58 i a prop de les connexions amb l’AP-7 i la B-30.

La companyia destinarà 70 milions d’euros al desplegament d’infraestructura de recàrrega ultraràpida a Catalunya fins a finals de 2027, aproximadament el 35% dels 200 milions d’euros anunciats per a la seva expansió a Espanya. 

L’expansió d’Electra s’emmarca en l’avenç de la recàrrega d’alta potència a Catalunya, on, a finals de juny de 2026, hi havia 745 punts de recàrrega d’accés públic operatius de 150 kW o més, d’un total d’11.940 punts operatius, segons l’últim Baròmetre d’Electromobilitat d’ANFAC.  “Catalunya reuneix necessitats de recàrrega molt diverses: mobilitat urbana, desplaçaments interurbans, turisme i flotes professionals. Aquesta diversitat exigeix una xarxa que combini ubicacions accessibles, alta potència i una experiència de recàrrega fiable", afirma Bastien Berot, CEO d'Electra a Espanya.

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