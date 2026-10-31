Plàcida victòria de l'Astralpool CN Sabadell femení a la primera jornada de la Champions

Golejada de l'Astralpool en l'estrena de la fase de grups de la màxima competició continental. Les d'Enric Arnella no han donat opcions al Rapallo Pallanuoto (20-7) a Can Llong en una bona demostració de poder. Primers punts a la Champions per a les sabadellenques que han dominat el marcador d'inici a final i han segellat una còmoda victòria en la primera jornada del torneig.
El Club Natació ha anat per davant en el marcador literalment des del primer atac. Paula Camus ha obert el marcador als tretze segons de partit i ha començat el camí del plàcid triomf davant d'un Pallanuoto que no ha estat fi, ni en atac ni en defensa. De fet, la diferència en el percentatge d'aturades de les dues porteres, Martina Terré (14/21) i Isabel Williams (5/25) explica com ha anat l'enfrontament, amb una superioritat molt clara de les locals. Al minut de joc, Paula Crespí ha fet el segon. Giusy Citino ha retallat, però als últims instants del primer quart, Irene González i Isa Piralkova han obert escletxa.
A partir d'aquí, ha estat gairebé un passeig. L'Astralpool ha anat imposant el seu ritme i engrandint, a poc a poc, la seva renda. Ha intentat que la distància no fos escandalosa el conjunt italià, però sense èxit. Maartje Keuning, Piralkova, Crespí, Van de Kraats i Ona Jurado han anat anotant en un segon quart que ha deixat el duel vist per a sentència amb un parcial de 6-2 per al 10-3 en el marcador al descans.
A la represa, les visitants han aprofitat que l'equip sabadellenc ha baixat momentàniament el ritme i s'han acostat lleugerament, amb bones defenses i algun ensurt també en atac. Crespí i González han anotat per al Club, mentre que Nikki Meijer, Giuditta Galardi i la veterana Roberta Bianconi han situat el 12-6. Ha tornat a accelerar l'Astralpool, per frenar l'intent de reacció italià, i Van de Kraats i Camus han anotat consecutivament per al 14-6 abans de l'últim període.
Sense massa a decidir, el Natació Sabadell s'ha divertit i ha acabat d'arrodonir la golejada fins a la vintena de gols. Les boies, Tara Prentice i Paula Camus, han anotat un doblet cadascuna, en aquest quart, i entre Piralkova i l'estatunidenca Ryann Neushul han tancat el marcador fins al definitiu 20-7. Una declaració d'intencions del conjunt sabadellenc, que arrenca el camí de la reconquesta europea amb bon peu i molta autoritat.