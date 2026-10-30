El CE Sabadell tanca una setmana atípica al camp del cuer

El Centre d’Esports tanca una setmana atípica amb la visita al Carlos Belmonte de l'Albacete Balompié aquest dissabte, a les 21 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia). Els arlequinats havien de disputar dimecres la primera eliminatòria de la Copa del Rei, però la RFEF va suspendre tots els enfrontaments de la jornada per la tragèdia ferroviària de la província de Toledo. Això va modificar, en certa manera, la planificació i preparació del partit.
"Ha estat una setmana molt atípica, molt marcada per la tràgica notícia de l’accident, que està per sobre de qualsevol altra cosa. Vull enviar el meu condol a les víctimes. Per nosaltres, el dia a dia ha estat diferent, no ha anat com ens agradaria, però com sempre ens hem adaptat per preparar-nos per al partit. El més important i el més trist és la tragèdia i la resta és secundari", afirma Ferran Costa en una roda de premsa prèvia que s'ha fet de forma telemàtica, amb el tècnic encara a les instal·lacions d'El Saler, on ha completat la setmana d’entrenaments l’equip abans d’enfilar cap a la ciutat manxega.
Torna Genar a la convocatòria
En qualsevol cas, torna la Lliga Hypermotion i ho fa per al Centre d’Esports amb l’objectiu de recuperar sensacions també a domicili. Els arlequinats van perdre a Burgos en el seu últim duel com a visitants, en una mala versió dels de Ferran Costa, i la setmana passada van sumar un agredolç empat a casa contra el Tenerife. "Els partits es decideixen per moltes coses. Si no estàs al teu nivell competitiu i d’energia necessari, ja no entren en joc els detalls perquè no tens opcions. Hem de tenir en compte moltes coses per poder competir en garanties. Hem de començar per nosaltres, intentar ser guanyadors en els duels i posar el ritme que volem i, a partir d’aquí, tindrem més garanties per poder dur a terme el nostre pla de partit", diu el tècnic.
Per al duel, Costa recupera a Genar Fornés, després de superar la seva lesió que l'havia tingut fora des del tram final de la pretemporada, però perd al sancionat Edgar González, que va veure la seva cinquena groga. "És una situació que ja coneixíem i pensem en els que sí que estan. Tenim una plantilla amb pocs partits a la categoria i tothom pot aprofitar l’oportunitat de demostrar el seu nivell des del compromís la col·lectivitat i acció a acció". Continuen fora per lesió Niko Gioacchini, Xavi Moreno, Patrick Nuamah, Gonzalo ‘Pipa’ i Miki Codina.
Un rival amb necessitat de punts
Al davant estarà un Albacete que és cuer, però que arriba al duel després d’aconseguir la seva primera victòria de la temporada. "Arriben en el seu millor moment de la temporada perquè venen de guanyar el seu primer partit i contra un Eldense que estava en una dinàmica molt positiva. A més, van ser justos vencedors, van estar a un nivell molt alt. Més enllà de la puntuació té molts arguments, amb jugadors com Víctor Valverde, a dalt tenen alternatives, amb gent de talent al mig del camp també i molta capacitat en totes les seves línies. No ens podem equivocar. El que ha passat al primer tram de temporada és indiferent. Segur que volen tornar a guanyar com a locals i nosaltres hem de ser tot el competitius possible i treballar per poder aconseguir els punts", analitza Costa.
El conjunt manxec és un d’aquells equips consolidats a la categoria, per la seva trajectòria, però que sempre arrenca les temporades amb la incertesa de quins seran els objectius. Enguany, tot indica que els tocarà patir. Després d’un inici de lliga nefast, amb només un empat en deu jornades, ara sumen quatre punts i continuen a la cua de la taula, amb la necessitat de sumar els punts. El tècnic és Joseba Etxeberría que va substituir a Alberto González fa dues jornades. A la plantilla hi ha l'exarlequinat Agus Medina, com a peça important de l'equip.
Només dues derrotes al Belmonte
Pel que fa als precedents, tots dos equips s'han enfrontat en tretze ocasions, segons les dades del web de memòria històrica del CES. El balanç és lleugerament favorable als arlequinats amb cinc victòries, cinc empats i tres derrotes. Al Belmonte, no obstant això, només un triomf del Centre d'Esports per quatre igualades i dues ensopegades. L'últim antecedent va ser la temporada 21-22, en què en un duel molt marcat per la polèmica, el Sabadell va rescatar un punt amb un gol de Kaxe al segon temps, jugant en inferioritat numèrica per una expulsió rigorosa d'Aleix Coch a la mitja hora de joc. Amb els manxecs, va jugar d'inici aquell dia Rubén Martínez i també va tenir minuts des de la banqueta el sabadellenc Sergi Garcia. Ara, una nova oportunitat de continuar sumant davant d'un cuer que vol confirmar el seu canvi de dinàmica.