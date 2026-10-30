ARA A PORTADA
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50 anys explicant la ciutat FOTOS | 50 anys amb el comerç de Sabadell: la metamorfosi comercial i urbanística de la ciutat Marta Ordóñez
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Cultura i oci VÍDEO | Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat canten el Virolai i 'Em dones força' al papa Lleó XIV Redacció
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Sabadell El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau: "La visita del Papa ja és un missatge de pau i esperança" Arnau Fort
FOTOS | La Nova Creu Alta ja té el seu esperat videomarcador
Esports
Aquest divendres ha començat el muntatge