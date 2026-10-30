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FOTOS | La Nova Creu Alta ja té el seu esperat videomarcador

Esports

Aquest divendres ha començat el muntatge

  • El nou videomarcador de la Nova Creu Alta, durant la fase de muntatge -
Publicat el 30 d’octubre de 2026 a les 14:13
Actualitzat el 30 d’octubre de 2026 a les 14:23

Després de molta espera, la Nova Creu Alta ja té el seu desitjat videomarcador. Els operaris han començat aquest divendres al migdia el muntatge de la infraestructura, situada sobre la zona visitant. La previsió és que entri en funcionament per primera vegada en el partit del pròxim dilluns dia 9 de novembre davant de la Real Sociedad B. Una passa més en l'adequació al futbol professional de l'estadi creualtenc amb una millora molt esperada des de fa anys pels aficionats del Centre d'Esports.

FOTOS: DAVID CHAO

  • El nou videomarcador de la Nova Creu Alta, durant la fase de muntatge
  • El nou videomarcador de la Nova Creu Alta, durant la fase de muntatge
  • El nou videomarcador de la Nova Creu Alta, durant la fase de muntatge
  • El nou videomarcador de la Nova Creu Alta, durant la fase de muntatge
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