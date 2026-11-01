El Cercle Sabadellès aconsegueix la permanència a la màxima categoria del tennis estatal

L'equip masculí absolut del Cercle Sabadellès continuarà un any més a la màxima categoria del tennis estatal. Els de la carretera de Bellaterra van aconseguir la seva permanència després de guanyar amb molta contundència el Campus TC (5-0) en el quadre de lluita pel descens i, d'aquesta manera, va aconseguir certificar la continuïtat a la categoria per la via ràpida. El president Josep Lluís Llusià es va desplaçar fins a Madrid per donar suport als seus jugadors en l'eliminatòria en què es va assolir el repte.
Anteriorment, l'equip format per Sergio Martos, Alberto Barroso, Adrià Soriano, Gian Luca Tanner, Alex Martínez, Zhurbin Sanek, Bruno Pujol, Ignasi Forcano, Guillem Busquets i Noah López, i amb el capità Òscar Hernández, va caure en els quarts de final del quadre principal davant del primer cap de sèrie, el Murcia CT 1919, també per un contundent 5-0, en la primera ronda del Campionat d'Espanya disputat a les instal·lacions del Chamartín. El campió ha estat, finalment, el Reial Club Tennis Barcelona, en la final davant dels amfitrions.
D'aquesta manera, i també amb l'ascens de la setmana passada del Club Tennis Sabadell femení, hi haurà un representant sabadellenc a la màxima categoria del tennis estatal tant en la competició masculina com en la femenina. Una bona mostra de l'estat d'aquest esport i l'aposta ferma de les dues entitats, referents de la disciplina a Catalunya.