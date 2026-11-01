Ferran Costa: "Ens hem fet dos gols nosaltres mateixos, i això marca molt el partit"

El Centre d'Esports va marxar de buit del Carlos Belmonte després d'un partit molt igualat en què la reacció al segon temps va ser insuficient després que l'Albacete s'avancés a la primera meitat amb dos gols en pròpia porteria. El Sabadell va tancar els locals a camp propi aprofitant la seva superioritat numèrica, però no va poder traduir les arribades en gols. "Teníem molt clar que entrarien amb intensitat, ens han forçat situacions d'última línia. Penso que la superioritat seva al primer temps no ha estat manifesta. Ens han fet mal amb Víctor Valverde i el seu desequilibri per banda, però estava molt igualat. És difícil de justificar com s'han produït els gols. A la segona part hem estat més dinàmics, hem atacat bé, però ells han estat bé defensivament i Diego Mariño també. Ha faltat encert principalment", analitzava Ferran Costa en roda de premsa després del duel.
L'inici del conjunt manxec va ser molt bo i abans de complir-se el minut 10 ja anaven per davant. "Ells han sortit amb empenta, amb l'impuls de l'afició, però penso que hem trobat situacions, amb Gastón Valles jugant de cara i les arribades de Priego i Baena i ens ha faltat finor a l'últim terç. La realitat és que ens hem fet dos gols nosaltres mateixos i això marca molt el partit. El futbol és l'hòstia perquè un rival que ens ha generat una expectativa de gol de 0,3, ens ha fet dos i nosaltres amb 25 rematades n'hem fet un. No hi ha gaire més, ens ha marcat el partit i més en un escenari com aquest i en una categoria tan competida", lamentava el tècnic.
Tot plegat en una situació que, fora de casa, comença a ser preocupant per la repetició. A Mallorca, el duel es va decidir per dues errades clares, a Vigo, el Fortuna també es va avançar amb un regal i a Ceuta, el gol dels locals va ser en una acció mal defensada pels arlequinats. Massa condicionants no forçats en una categoria molt igualada. "Si analitzem un a un els gols que hem concedit aquesta temporada, hem tingut errades grosses i el rival en aquesta categoria et penalitza. Crec que no ens ha de generar una psicosi col·lectiva. Els jugadors s'exigeixen i van al límit i els hem de reforçar perquè totes les errades de la temporada les estem gastant ara. Són circumstàncies que, lògicament, ens condicionen el partit, però sabem com és aquesta categoria i hem de mantenir l'estabilitat. El desencert en accions concretes no ens pot desviar del que creiem. Hem d'ajudar els jugadors i donar-los confiança", afirmava el tècnic.
'Urri': "Ens ha de servir per millorar"
En la mateixa línia, el capità Albert 'Urri' assegurava que aquestes dues accions han marcat el duel. "Són dues jugades en què no hem estat bé, són desafortunades, ens fan dos gols i et queda una mica aquesta cara de tonto", deia. "Tot el que ens passa ha de servir per millorar, ens hem de fer forts en accions com les centrades laterals i l'estratègia, que és on han arribat els gols. El rival també juga, té les seves armes, però el que depèn de nosaltres ho hem de millorar, corregir el que toca i esperar que no torni a passar".
Ara, els arlequinats afronten la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El segon intent sembla que serà el bo, després de la suspensió del duel de dimecres passat contra l'Utebo. El Centre d'Esports visitarà el Santa Ana dimecres a les 20:30 h. "Anirem amb la intenció de guanyar i passar de ronda. Serà un partit difícil i haurem d'estar a un bon nivell. Al final, també, quan perds vols jugar al més aviat possible per treure't el regust amarg i tornar a agafar bones sensacions. Hem de trobar la nostra essència i el nostre estil, amb aquesta intenció anirem", apuntava 'Urri'. Un nou test i una nova competició per recuperar sensacions.