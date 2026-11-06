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L'estrena del CE Sabadell a la Copa del Rei ja té data

Esports

El partit contra l'Utebo FC s'ha suspès en dues ocasions per les tràgiques notícies de l'incident ferroviari i de la mort de Jesús de Miguel

  • Quadri, en una acció de l'últim partit a casa -
  • Quadri a l'escalfament -
Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 09:36
Actualitzat el 06 de novembre de 2026 a les 11:41

L'estrena del CE Sabadell a la Copa del Rei ja té data. Els de Ferran Costa viatjaran a Utebo el pròxim dimecres 18 de novembre, a les 19 h, al Municipal de Santa Ana, per jugar la primera ronda del torneig estatal. El partit s'havia de disputar el passat 28 d'octubre, però la notícia de l'accident ferroviari d'Urda que va deixar 69 morts va obligar a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) a plantejar una suspensió que hores després de l'incident es va confirmar. 

Aleshores, el partit es va reprogramar per aquest dimecres passat, 4 de novembre, però es va repetir una situació molt similar a la de la darrera setmana d'octubre. Durant el partit entre el Tenerife i l'Andorra, Jesús de Miguel va patir una aturada cardiorespiratòria després de patir una forta topada amb el porter visitant i, hores després, els canaris anunciaven la mort del seu jugador. El primer pronòstic que van emetre des del club, poc després dels fets, assegurava que el futbolista estava "estable dins de la gravetat". Tot i això, a les cinc de la matinada la situació es va complicar i es va informar que De Miguel "empitjorava neurològicament". A les 8 h d'aquest dimarts, però, el món del futbol va rebre la notícia del pitjor desenllaç possible. 

Clubs d'arreu del món han mostrat el seu condol a la família, als amics i al club de Jesús de Miguel durant els darrers dies i alguns jugadors demanen la suspensió de la jornada de lliga d'aquesta setmana. Des de la RFEF i la Lliga, però, han confirmat que el futbol no s'aturarà i els partits s'aturaran al minut 9 -el seu darrer dorsal– en record del futbolista. 

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