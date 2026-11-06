El CE Sabadell lluirà una samarreta especial contra la Real Sociedad 'B' en homenatge a Jesús de Miguel

"No som aquí per parlar de punts ni classificacions. Parlem de coses més importants, com les persones i la vida". Amb aquestes paraules, el president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla-Giner, ha volgut deixar en un segon pla la situació esportiva de l'equip i posar el focus en la mort de Jesús de Miguel, que va perdre la vida aquest dimarts després d'una forta topada amb el porter del FC Andorra durant el partit de dilluns. Una tragèdia que ha commocionat el món del futbol i el club arlequinat ha volgut respondre amb una iniciativa solidària. Els de Ferran Costa jugaran dilluns vinent contra la Real Sociedad B, a la Nova Creu Alta, amb la segona equipació en senyal de dol que incorporarà el lema porjesus.es, l'adreça web que permetrà accedir a una campanya de recaptació de fons per a la família del futbolista.
"No demanem que els amants del futbol vagin amb el Sabadell, volem que vagin amb la família i que cadascú hi contribueixi segons les seves possibilitats", ha expressat el president, que també ha traslladat el condol del club a la família, els amics i el CD Tenerife per la pèrdua. Morilla-Giner també ha volgut recordar Quadri, que fa pocs dies va viure un episodi poc usual en què va haver de ser traslladat a l'hospital en ambulància després de rebre un fort cop al cap. Tot i això, el fet va acabar en un ensurt i va rebre l'alta mèdica poc després.
Un homenatge a la Nova Creu Alta
La samarreta no serà l'únic gest de record que prepara el Centre d'Esports. El videomarcador de la Nova Creu Alta, que s'estrenarà aquest dilluns vinent, també projectarà un vídeo d'homenatge a Jesús de Miguel durant una jornada marcada pel debat de si s'han de jugar o no els partits de les diferents categories estatals. En aquest sentit, el president ha defensat la necessitat d'afrontar la situació amb "empatia i respecte" i ha assegurat que "entenem que hi hagi persones que considerin que la millor opció és parar i d'altres que creguin que la millor manera d'homenatjar-lo és jugant".