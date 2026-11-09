L'Astralpool CN Sabadell, a l'assalt del Pireu per continuar amb la plena a la Champions

El somni del top-8 comença a ser una realitat molt possible. L'Astralpool CN Sabadell masculí visita aquest dimarts (18:30 h) l'Olympiacos en la tercera jornada de la fase de grups de la Champions. El conjunt sabadellenc busca continuar amb la seva bona dinàmica europea amb un tercer triomf que deixaria la classificació molt encarada al final de la primera ronda d'enfrontaments. El repte, no obstant això, és majúscul. Assaltar el Pireu i consolidar la primera posició del grup A.
Els d'Albert Español s'han imposat en les dues primeres jornades al Jadran HN (16-17) a domicili i al Waspo 98 Hannover (12-9) a Can Llong, per sumar sis punts i començar a encarrilar la classificació entre els vuit millors del continent per primer cop. Un tercer triomf obriria ja una escletxa significativa amb el tercer lloc del grup, el primer que cau a EuroCup, i deixaria el Club amb nou punts. Una autèntica fita.
Els sabadellencs arribaran més descansats que en el darrer enfrontament de la competició, quan acumulaven diversos duels de nivell en pocs dies, i també amb alguna baixa significativa. Ara, venen de guanyar aquest cap de setmana amb molta solvència el CN Catalunya (24-6) a casa en un duel dominat des de l'inici que es va sentenciar a partir del segon i el tercer quart, amb parcials de 7-1 i 8-1 fins a la golejada final. Kosta Averka va ser el màxim anotador amb cinc gols, mentre que Rafa Vergara i Jack Larsen en van fer quatre. El capità Edu Lorrio va poder descansar, donant l'alternativa al jove Noah Romeva.
"Volíem afrontar el partit de la millor manera i guanyar confiança pel partit de Champions, en què ens juguem molt. Estem centrats a lluitar pels punts al Pireu", deia Jan Pérez als canals del Club després del duel. I és que l'Astralpool visita una de les piscines més complicades d'Europa. Al davant estarà un Olympiacos que sempre està entre els grans candidats a lluitar pel títol continental, és habitual a les final four, tot i que en els últims temps no ha mostrat tanta solvència com els altres gegants del waterpolo europeu.
Sense anar més lluny, en l'últim partit de la fase es van deixar un punt contra el Jadran a casa. Després d'empatar 14-14 en el temps reglamentari, els grecs van acabar imposant-se en els penals. En la primera jornada sí que van superar amb solvència al Hannover (10-17). Són segons amb cinc punts i buscaran recuperar el lideratge del grup. A la seva lliga, com sempre, dominen amb mà de ferro amb set victòries en set jornades. Un repte de nivell i una nova prova per seguir consolidant un inici de temporada a Europa especialment il·lusionant.
Convicent victòria a la Barceloneta abans del derbi
D'altra banda, el femení de l'Astralpool va aconseguir una solvent i convincent victòria a la piscina de l'Atlètic Barceloneta (8-14), un dels projectes important d'aquesta temporada a la Divisió d'Honor. Les d'Enric Arnella van dominar des de l'inici amb una imperial Ryann Neushul que, amb quatre gols en el primer quart, va liderar un parcial d'1 a 5 que va encarar el duel.
Les sabadellenques van anar mantenint la renda per a certificar el triomf. Es manté en la tercera posició de la lliga el Club que només ha perdut per penals a Mataró, precisament per darrere de les maresmenques i el CN Terrassa, que lidera la taula amb plena de victòries. Les egarenques visiten dimarts la piscina de Can Llong amb l'objectiu de defensar el primer lloc davant d'un equip, el sabadellenc, que vol escalar a la classificació abans de visitar Hongria el pròxim cap de setmana. Dissabte, les d'Arnella visiten Budapest per a enfrontar-se al Ferencvaros, l'actual subcampió d'Europa, en un duel clau als grups de la Champions.