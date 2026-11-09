Dos sabadellencs com a referents de la marxa nòrdica catalana

La marxa nòrdica és una disciplina dels esports de muntanya que consisteix a completar un recorregut quilomètric caminant amb bastons a la màxima velocitat possible i amb una tècnica i sincronització totals. Curiosament, tot i que és desconegut i minoritari, hi ha dos sabadellencs entre els referents a Catalunya: Toni Torrejón i Mònica Montserrat. La casualitat és encara més gran quan veus els resultats que avalen a tots dos, idèntics, però en categoria masculina i femenina, respectivament.
Torrejón, després de tota una vida dedicada a diversos esports, va conèixer aquesta disciplina fa un parell d'anys i s'ha consolidat entre els millors. "Estic molt il·lusionat i motivat. Penso que encara tinc marge de millora", assegura. El sabadellenc és el segon de Catalunya en categoria absoluta, però cada vegada està més a prop del primer. "La distància és molt curta. Anem pràcticament en paral·lel, però encara no he aconseguit passar-lo", explica, parlant del dominador del panorama català, el Sergi Garcia.
Una circumstància similar viu la Mònica Montserrat, també de Sabadell, que va començar amb la marxa nòrdica després de la pandèmia. "La meva veïna practicava aquest esport i em va animar a provar-ho. Jo mai havia competit, però vaig fer la tecnificació i va anar tot molt de pressa", diu. Des d'aleshores també s'ha confirmat com la segona més ràpida de Catalunya en categoria absoluta, ha començat a competir a Espanya i fins i tot va ser tercera en un campionat del món a Finlàndia, el bressol d'aquesta disciplina. "Qui m'havia de dir que acabaria fent una 'carrera' esportiva amb 53 anys", assegura entre riures.
Amb tot, tant Torrejón com Montserrat es van conèixer fa uns dies, a Lorca, després de ser convocats amb la selecció catalana per al primer Campionat Estatal de Comunitats Autònomes. Només els sis millors homes i les sis millors dones tenien el privilegi de formar l'equip. "Estem acostumats a ser rivals, però vam fer molta pinya des de l'inici. Va ser maco", coincideixen tots dos. La competició es dividia en calaixos segons els temps dels competidors, agafant només els dels quatre primers de cada comunitat com a puntuables en la classificació general definitiva.
Catalunya va finalitzar en quarta posició en les dues categories. Uns grans resultats en una disciplina que predomina molt més en altres zones del territori, però que es troba en auge. "És una experiència única. Un premi a tot l'esforç i dedicació. No és fàcil conciliar la feina, la família i l'esport, i aquests reconeixements són molt especials", reconeix la Mònica Montserrat. "L'experiència ha estat divertida. He vist també com es viu en altres llocs aquest esport i el nivell que tenen. Motiva especialment per poder continuar creixent i millorant", afegeix el Toni Torrejón. Una experiència curiosa, gratificant i consolida els dos sabadellencs entre els referents d'una disciplina desconeguda, però que és molt beneficiosa per al cos i, a poc a poc, va guanyant adeptes.