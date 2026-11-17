La col·laboradora del Diari de Sabadell Marta Pontnou protagonitzarà l'acte central de la programació en el marc del 25-N a Castellar. La vila se suma un any més al Dia Internacional contra la Violència envers les Dones amb una agenda d’activitats promoguda per la Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+ que comptaran amb una xerrada a càrrec de l'activista contra la pressió estètica, comunicadora i assessora d’imatge sabadellenca.
Així, dimecres 25 de novembre, Pontnou oferirà la xerrada titulada “La pressió estètica, la violència més invisible”, una proposta que parla sobre un problema estructural que afecta especialment les dones i la joventut. La cita tindrà lloc a les 18.30 hores a l’Auditori Municipal Miquel Pont, en un acte que també inclourà la lectura del manifest institucional i en què actuarà en directe el pianista castellarenc Sebastià Soley. Per assistir a l’activitat, que és gratuïta i que compta amb la col·laboració de Castellar Tocat pel Teatre, cal fer reserva prèvia d’entrades.
També el 25 de novembre s’han programat altres activitats. D’una banda, la proposta “25N: no són xifres, tenen nom”, d’11.30 a 12 h a la plaça d’El Mirador, organitzada pels centres de secundària de Castellar. A més, a la tarda (17 h), La Fàbrica i la Regidoria de Joventut proposen l’activitat “Papallones per la llibertat”, que consistirà en la creació d’una papallona col·lectiva amb un missatge per reivindicar el dret de totes les dones a viure lliures i sense por. Des de la mateixa hora, i fins a les 20.30 h, la Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+ instal·larà una carpa a la plaça del Mercat on es podrà participar en l’activitat “Violències invisibles, realitats presents”.
Més activitats al voltant del 25-N
A banda dels actes que tindran lloc el 25 de novembre, hi ha altres propostes que es posen en marxa al voltant de la commemoració. El pròxim divendres, 20 de novembre, el Club Cinema Castellar Vallès projectarà a l’Auditori, a les 20.30 hores, el film Yo te creo, que segueix la tensa lluita legal als tribunals d’una mare que vol protegir els seus fills i conservar-ne la custòdia.
La Sala Blava de l’Espai Tolrà acollirà dissabte, 21 de novembre, un taller de defensa personal femenina organitzat per la Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+ que començarà a les 10 hores. Per la seva banda, la Fàbrica també ha organitzat, juntament amb la Regidoria de Joventut i l’entitat Tothicap, un taller de defensa personal amb perspectiva de gènere, en aquest cas adreçat a dones i persones no binàries de 12 a 29 anys, el divendres 27 de novembre, de 17.30 a 19 hores a l’equipament juvenil.
El programa d’activitats al voltant del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones va començar divendres passat amb la projecció del film Jennifer’s Body a La Fàbrica, una proposta a càrrec del Col·lectiu Aspàsia organitzada per La Fàbrica. A més, les pròximes setmanes es podran visitar diverses exposicions al voltant d’aquesta temàtica a l’Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores i a la Biblioteca Municipal Antoni Tort.