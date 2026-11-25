Un grup de famílies de l'escola Bonavista de Castellar van advertir l'abril passat de les deficiències en el mobiliari de la plaça de Lluís Companys, on molts infants juguen cada tarda. Llavors, fonts municipals remarcaven que l'indret tenia pendent una actuació important per millorar tot l'espai, incloses les àrees de jocs. De fet, el projecte s'incloïa en el pla d'acció en l'espai públic, amb prop de quatre milions destinats a renovar voreres, asfalts i altres elements de places i carrers.
Ara, l'Ajuntament ha començat les obres de reforma integral de la plaça, situada sota l’escola castellarenca. El consistori destaca que la intervenció, iniciada aquest novembre, permetrà transformar aquest espai en una plaça més accessible, confortable i adaptada als usos del veïnat, els infants i les famílies. L'acció inclou la renovació dels recorreguts interiors, la substitució dels jocs infantils i millores en el paviment, el mobiliari, l’enllumenat i la vegetació. També abordarà els problemes de drenatge i erosió dels talussos, que provoquen l’arrossegament de terres cap a les zones de pas i de joc quan plou.
Un itinerari accessible i dues zones de joc
Una de les principals millores serà la creació d’un recorregut adaptat que permetrà travessar tota la plaça. Es renovaran els camins interiors i el paviment de les voreres dels carrers dels Garrofers i de Bonavista. En aquest últim carrer es mantindrà la barana de protecció existent, atesa la proximitat de l’escola. El projecte preveu dues zones de joc diferenciades per edats. La més propera al carrer de Bonavista s’adreçarà als infants més petits i incorporarà una estructura de joc i un gronxador doble. A la zona pròxima al carrer de les Roques s’hi instal·laran una altra estructura de joc, un gronxador doble i un tobogan integrat al desnivell del terreny. Les àrees de seguretat dels jocs disposaran de sorra específica.
Els treballs s’han adjudicat a l’empresa ISEOVA, SL, per un import de prop de 509.000 euros, IVA inclòs, i tenen un termini d’execució previst de sis mesos. L’actuació compta amb un finançament del 70% del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat. La reforma també inclou una nova font amb polsador adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i noves papereres. A més, es reaprofitaran i es recol·locaran bancs i taules de pícnic.
La intervenció estabilitzarà els talussos mitjançant petits murs de contenció amb gabions, estructures de malla metàl·lica plenes de pedra que ajudaran a retenir les terres i reduir-ne l’erosió. El nou sistema de drenatge afavorirà la infiltració de l’aigua de pluja al subsol a través de rases i dos pous. Quan el terreny no pugui absorbir tota l’aigua, l’excés es conduirà cap a la xarxa de clavegueram.
També es renovarà la vegetació dels parterres amb espècies autòctones i de baixes necessitats hídriques, seguint el model del parterre ja reformat a la cantonada dels carrers de Bonavista i dels Garrofers. L’actuació inclourà la renovació de la xarxa de reg i conservarà tant com sigui possible l’arbrat existent, substituint els exemplars que provoquen desperfectes als paviments i reforçant les zones d’ombra. Pel que fa a l’enllumenat, se substituiran els punts de llum de l’àmbit d’actuació per lluminàries LED per millorar-ne l’eficiència energètica. Abans de tancar el curs, la plaça s'haurà d'haver sotmès a una important rentada de cara.