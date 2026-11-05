QUIZ | Què en saps de la història del comerç de Sabadell?

Si ets un setciències de la nostra història, ha arribat el moment de demostrar-ho! Què saps de la història de les botigues, els mercats i les grans superfícies de Sabadell? Posa’t a prova amb aquest quiz i descobreix si coneixes tots els secrets comercials de la ciutat.
1. Quants comerços hi ha actualment a Sabadell?
a. Més de 1.000
b. Més de 1.500
c. Més de 2.500
2. Quin va ser el primer mercat de Sabadell?
a. El Mercat Central
b. El Mercat de la Creu Alta
c. Tots dos es van obrir el mateix any
3. Quina botiga sabadellenca va començar la seva història a mitjan segle XIX i investiga si és la més antiga d’Espanya del seu sector?
a. Floristeria Carlota Segalà
b. Botiga 1800
c. Merceria Traveria
4. A quin actual barri sabadellenc es van arribar a aplicar “aranzels” perquè s’hi podia comprar més barat, quan encara no formava part de Sabadell?
a. Can Puiggener
b. Ca n’Oriac
c. La Creu Alta
5. Per què els veïns de la Creu Alta són coneguts com els “tallarets”?
a. Perquè hi havia moltes carnisseries que venien la carn més barata que a Sabadell. El sobrenom venia pel tall de la carn.
b. Perquè es dedicaven principalment a fabricar eines per tallar la fusta.
c. Perquè hi abundaven uns ocells coneguts com a tallarets.
6. Quin mercat municipal celebra enguany el seu 60è aniversari?
a. El Mercat de Campoamor
b. El Mercat de Merinals
c. El Mercat de la Creu Alta
7. Quin mercat es va inaugurar el 1981 i és considerat el primer mercat perifèric de Sabadell?
a. El Mercat de Campoamor
b. El Mercat de Torre-romeu
c. El Mercat de Merinals
8. Com es diu el primer centre comercial que va arribar a Espanya? Pista: es va instal·lar al Vallès.
a. Paddock
b. Baricentro
c. Parc Vallès
9. Quins barris van arribar a ser coneguts com “la petita Andorra”?
a. Espronceda i la Creu de Barberà
b. La Concòrdia i Ca n’Oriac
c. Ca n’Oriac i la Creu Alta
10. Quants bars, restaurants, forns, cafeteries i gelateries hi ha actualment a Sabadell?
a. 922
b. 359
c. 4.657
11. Quin any va tancar la darrera de les paradetes hippies del carrer de Gràcia de Sabadell?
a. 1985
b. 1999
c. 2026
12. Quin és el celler més antic de Sabadell?
a. Bodega Coca
b. Vinalium
c. Taverna Raíz
13. Quin d’aquests comerços sabadellencs va néixer el 1850 i té més de 175 anys d’història?
a. La Llar del Llibre
b. La carnisseria Sanmartí
c. Genescà
14. Quina llibreria sabadellenca va començar la seva història l’any 1957 en mans de la família Fàbregues?
a. La Llar del Llibre
b. Llibreria Paes
c. Llibreria Tècnica
15. Quin carrer del Centre fins al 1975 concentrava gran quantitat de botigues quotidianes i ara ja no és comercial?
a. Salut
b. Rambla
c. Via Massagué
16. Quina tipologia d’establiment és la que més està obrint actualment al Centre de Sabadell?
a. Botigues de roba
b. Bars i restaurants
c. Rellotgeries
Respostes: 1.c / 2. a / 3. a / 4. c / 5. a / 6. c / 7. b / 8. b / 9. c / 10. a / 11. c / 12. a / 13. b / 14. a / 15. a / 16. b