El Diari obre les portes per debatre sobre el futur del comerç de Sabadell: t'hi esperem, l'entrada és gratuïta!

Quin futur espera al comerç de Sabadell? Com poden els establiments locals mantenir la seva identitat i continuar sent competitius davant els nous hàbits de consum i els canvis del sector? Aquestes són algunes de les qüestions que centraran la primera taula rodona organitzada pel Diari de Sabadell, que tindrà lloc dijous vinent, 5 de novembre, a les 18.30 h, a la redacció, ubicada a la plaça de Ricard Simó i Bach, 8.
Sota el títol ‘Com mantenir el teixit de comerç propi a Sabadell?’, la trobada vol reunir diferents veus vinculades al sector per compartir experiències, analitzar els reptes actuals i posar sobre la taula possibles camins per garantir la continuïtat del comerç de proximitat. Un debat que també vol comptar amb la participació de la ciutadania i els nostres lectors, que podran assistir-hi gratuïtament.
La sessió comptarà amb sis convidats. Hi participaran Eva Fernández, presidenta de la Comissió de Comerç de la Cambra de Comerç de Sabadell i de Sabadell Comerç Centre; Jordi Obradors, director de l’Observatori dels Centres Urbans i gerent de Sabadell Comerç Centre; Òscar Sánchez, propietari de la botiga Andadas; Sol Hernández, copropietària de Flacko Studio, Antoni Casquet, fundador de la botiga de mobles Interiors i José Maria Chimeno, propietari de la botiga Marife.
La taula rodona serà una oportunitat per escoltar de primera mà les inquietuds dels professionals del sector i reflexionar sobre el paper que tenen els establiments locals en la vida econòmica i social de la ciutat. Tots els lectors i subscriptors del Diari estan convidats a participar en aquesta primera edició del cicle.
Les dades de la convocatòria
Què: taula rodona ‘Com mantenir el teixit de comerç propi a Sabadell?’
Quan: dijous 5 de novembre, a les 18.30 h.
On: redacció del Diari de Sabadell (plaça de Ricard Simó i Bach, 8).
Qui hi pot assistir: tots els lectors i subscriptors del Diari.
Preu: gratuït.