Sabadell posa el focus en les violències masclistes digitals en el programa del 25N

Les violències masclistes no s'acaben quan es tanca la porta de casa. També es manifesten a través d'una pantalla, amb missatges, amenaces, assetjament o vulneracions de la intimitat a les xarxes socials. Aquesta és la realitat que Sabadell vol posar al centre de la commemoració del 25N, el Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. La ciutat ha preparat un programa de 36 activitats, amb la implicació de 18 entitats, que s'estendrà principalment entre el 5 de novembre i el 3 de desembre.
La programació dona continuïtat a la campanya municipal Les violències masclistes digitals es poden amagar darrere d'un missatge, que es va posar en marxa al juliol amb una atenció especial als adolescents i joves. L'objectiu és fer visibles unes agressions que sovint es produeixen en espais quotidians, com les xarxes socials o les aplicacions de missatgeria, i oferir eines per detectar-les i saber com actuar-hi. Entre les propostes centrades en aquesta qüestió destaca la xerrada Ser dona a les xarxes: de l'odi a la violència digital, que impartirà la politòloga, jurista i divulgadora Adriana Hest el 26 de novembre, a les 18.30 h, al Casal Pere Quart. La sessió abordarà diferents expressions del masclisme a internet, des de l'assetjament i les amenaces fins a la sexualització i les noves formes de violència vinculades a la intel·ligència artificial.
El mateix equipament acollirà el 18 de novembre la xerrada Què s'amaga darrere les violències masclistes digitals?, organitzada per Compromesos Homes de Sabadell per la Igualtat. La proposta posarà el focus en com l'anonimat a internet pot afavorir la difusió de comportaments masclistes. La programació també inclou activitats sobre el consentiment, les masculinitats, la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe i les violències obstètriques digitals.
La prevenció entre infants i adolescents és un altre dels eixos del programa. El 24 de novembre, l'Espai Jove Doctor Plans oferirà el taller No és amor, és control, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys. La sessió treballarà qüestions com els límits en les relacions, la privacitat i la identificació de conductes de control que poden acabar convertint-se en formes de violència masclista digital. També hi haurà activitats als centres educatius. Del 2 al 30 de novembre es desenvoluparà 25N. 25 cançons. Sents el que sents?, impulsada per l'Oficina Jove de Sabadell, mentre que el 2 de desembre l'Institut Ribot i Serra acollirà el taller Desconnecta del teu ex, a càrrec de Més DonesTech.
El teatre, el cinema i l'esport també s'hi impliquen
La commemoració tindrà també una vessant cultural. El 15 de novembre, a les 12 h, la plaça de les Dones del Tèxtil serà l'escenari de l'espectacle familiar Somiacaixes, de la companyia Anna Roca, adreçat a infants a partir de tres anys. La proposta revisita els contes clàssics amb protagonistes femenines valentes i independents i qüestiona els rols de gènere tradicionals.
El cinema també formarà part de la programació amb la projecció de La bici de la Lola, el 21 de novembre als Cines Imperial. El curtmetratge, dirigit per Alba Barbé i Laia Pibernat, tracta les violències sexuals i la importància de la prevenció i l'educació sexual. La sessió es completarà amb una altra peça audiovisual creada per infants i joves del Consell d'Infants i Adolescents de Sabadell. Una setmana després, el 28 de novembre, Ca l'Estruch acollirà la representació de Lluites i metamorfosis d'una dona, d'Édouard Louis, una obra que explica la història d'una dona que es rebel·la contra la violència masculina i lluita per construir la seva llibertat.
A més, dues exposicions abordaran les violències contra les dones des de diferents perspectives. El Centre Cívic de Sant Oleguer acollirà, del 9 al 30 de novembre, la mostra fotogràfica Chhaupadi i violència contra les dones a l'oest del Nepal: quan et fan fora de casa per menstruar, organitzada per l'ONG be artsy. Les imatges han estat fetes per nenes i adolescents nepaleses i expliquen la realitat de les dones que pateixen aquesta pràctica discriminatòria. Per la seva banda, la Biblioteca de Ponent presentarà, del 16 de novembre al 4 de desembre, Ponent contra les violències masclistes, una exposició sobre les diferents formes de violència, amb una atenció especial a les que es produeixen en l'entorn digital.
L'esport també s'afegirà a la commemoració. Les capitanes de l'OAR Gràcia Sabadell i l'Handbol Sant Joan Despí llegiran un manifest contra les violències masclistes digitals durant el partit de Divisió d'Honor Plata Femenina del 14 de novembre. També es faran lectures de manifestos durant el Campionat Comarcal de Cros, el 21 de novembre, i el Campionat Escolar de Karate Kyokushinkai, el dia 28.
Una de les novetats d'aquest any és l'ampliació dels Punts Lila itinerants, que passen de quatre a sis ubicacions. Aquests espais ofereixen informació, sensibilització i assessorament per prevenir les violències contra les dones i les persones LGBTI+. Es podran trobar al mercat ambulant dels Merinals (7 de novembre), a la plaça de les Dones del Tèxtil (15 de novembre), al mercat ambulant del Mercat Central (16 de novembre), a la Fira de les Capacitats (22 de novembre), al Racó del Campanar (25 de novembre) i al mercat ambulant de Costa i Deu (29 de novembre). La ciutat repetirà, per quart any consecutiu, la campanya Una cadira buida per no oblidar, que vol visibilitzar l'absència de les dones assassinades per violència masclista. La iniciativa consisteix a col·locar cadires liles en actes culturals, esportius i socials de la ciutat. Enguany s'han distribuït 21 conjunts de materials, que arribaran a més d'una vintena d'equipaments i espais vinculats a entitats locals.
A més, entre el 21 i el 25 de novembre, la façana de l'Ajuntament i diverses fonts de la ciutat s'il·luminaran de color lila. La imatge de la commemoració d'enguany és obra de Noa López Blanco, alumna de l'Escola Illa, i conviurà amb els elements visuals de la campanya municipal contra les violències masclistes digitals.
Un acte central el 25 de novembre
El passeig de la Plaça Major serà l'escenari de l'acte central de la commemoració, el dimecres 25 de novembre a les 12 h. La proposta combinarà la lectura del manifest de la Taula d'Igualtat de Gènere, converses sobre les violències masclistes digitals, música i la projecció de vídeos de la campanya municipal. L'acte tindrà el format d'un pòdcast escenificat i comptarà amb la participació de la sociòloga Blanca Moreno Triguero, experta en igualtat de gènere i prevenció de les violències masclistes, i Carme Sala, representant de la Comissió d'Igualtat del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. També hi intervindran la regidora d'Igualtat i LGBTI+, Rosa Pareja, i l'alcaldessa, Marta Farrés. La commemoració serà conduïda per la periodista Mireia Sans i està coorganitzada per la Taula d'Igualtat de Gènere, Ràdio Sabadell i l'Ajuntament.