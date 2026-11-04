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FOTOS | Reparen el 'Monument a Campoamor' de Benet Ferrer

Sabadell

És una obra de l’artista sabadellenc Benet Ferrer, traspassat l’octubre de 2024

  • Monument a Campoamor, de Benet Ferrer -
Publicat el 04 de novembre de 2026 a les 17:16
Actualitzat el 04 de novembre de 2026 a les 17:28

La rehabilitació del ‘Monument a Campoamor’ ja és una realitat i està pràcticament acabada. És una obra de l’artista sabadellenc Benet Ferrer, traspassat l’octubre de 2024, fa dos anys. La intervenció ha permès reforçar la part interior de l’escultura metàl·lica i pintar-la de nou. L’actuació ha tingut un cost de prop de 60.000 euros a càrrec de l’Ajuntament de Sabadell. Estava pendent d'executar-se després d'una primera licitació que va quedar deserta i els treballs es van adjudicar en una segona convocatòria.

La peça està situada a la rotonda entre el carrer de Goya i el passeig del Comerç, i representa “un pal de situació, un lloc de pas per on hi ha un moviment important de persones”, segons va explicar l'autor. L’obra data de 1988, fa 15 metres d’alt i pesa 5.470 kg. La profunditat de la fonamentació és de 3,5 metres.

  • Monument a Campoamor, de Benet Ferrer
  • Monument a Campoamor, de Benet Ferrer

 

  • L’escultura, abans de ser rehabilitada
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