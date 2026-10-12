L’escultura ‘Campoamor’ de Benet Ferrer: pendent de rehabilitació

L’escultura ‘Campoamor’, de l’escultor sabadellenc Benet Ferrer, continua esperant la seva rehabilitació superats dos anys des que el juliol de 2024 se’n va aprovar el projecte.
Una primera licitació va quedar deserta i fonts municipals indiquen que, a hores d’ara, els treballs de reparació ja estan adjudicats, per 59.196 euros, i “començaran properament”, tot i que no es pot concretar la data exacta.
Es tracta de la peça que hi ha a la rotonda del carrer de Goya amb el passeig del Comerç, ben a prop de l’estació Sabadell Sud de Rodalies. Precisament per la proximitat que té amb la infraestructura ferroviària, Ferrer, que va morir el 6 d’octubre de 2024, l’artista volia mostrar amb aquesta escultura “un pal de situació, un lloc de pas per on hi ha un moviment important de persones”.
El projecte de rehabilitació consisteix a reforçar la part interior de l’estructura metàl·lica i tornar a pintar la totalitat de l’escultura segons els colors originals: blau, vermell, negre, groc i blanc grisós. L’obra, de 1988, fa 15 metres d’alt i pesa 5.470 kg. La profunditat de la fonamentació és de 3,5 metres.
Amb el pas dels anys, l’estructura ha anat necessitant una intervenció per garantir-ne la conservació. La reparació permetrà recuperar l’aspecte original d’una peça emblemàtica de l’espai públic sabadellenc.