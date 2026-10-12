Cuca Santos (PP) treu la bandera de Ceuta des de Sabadell en un 12-O marcat per les eleccions generals: "El canvi comença aquí"

Cuca Santos (PP) reivindica el canvi polític i carrega contra Pedro Sánchez en un 12-O marcat per les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La presidenta del PP de Sabadell ha aprofitat el brindis que la formació celebra per cinquè any consecutiu per fer una crida a la mobilització electoral i reclamar també un govern de centredreta a la ciutat. "Animo tots els sabadellencs que el dia 29 no en falti ni un", demana.
La carpa popular, instal·lada al Racó del Campanar, ha tornat a ser el punt de trobada dels simpatitzants del partit amb motiu de la festa nacional espanyola. Enguany, una de les novetats ha estat la incorporació de la bandera de Ceuta, amb la qual Santos ha volgut expressar el seu suport a la ciutat autònoma. "Creiem que són els espanyols que ara més ens necessiten", ha defensat. La dirigent popular també ha reivindicat que sentir-se català i espanyol són sentiments compatibles: "No és incompatible, sinó complementari".
Més enllà de la celebració, el discurs ha tingut un marcat component electoral. Santos ha situat els comicis generals com una oportunitat per "obrir una nova etapa política" i ha acusat Sánchez d'haver "dividit" la societat. "Va venir un senyor fa vuit anys per aixecar un mur entre espanyols, entre treballadors i empresaris, entre joves i grans, entre catalans i la resta d'espanyols", ha afirmat. Davant d'això, ha defensat que el país necessita "construir ponts i no murs". La presidenta local del PP també ha carregat contra el govern espanyol per la situació de l'habitatge. Santos ha retret a Sánchez que ara es comprometi a resoldre un problema que, segons ha dit, s'ha convertit en una de les principals preocupacions de la ciutadania durant el seu mandat. "Ens diu que ho arreglarà qui ha creat el problema", ha criticat. En contraposició, ha assegurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es preocuparà "realment pels espanyols". Santos, però, ha insistit que no es pot donar per fet el resultat i ha advertit que, al seu parer, cal una mobilització àmplia. "No ens podem confiar", ha dit.
La presidenta del PP local ha aprofitat la celebració del 12-O també per reivindicar un canvi de govern a Sabadell en les pròximes eleccions municipals. Segons ha defensat, la ciutat ha estat governada històricament per l'esquerra des de l'inici de la democràcia i "ja va sent hora d'un govern de dretes, de centredreta, liberal". Entre les prioritats que ha enumerat hi ha la rebaixa d'impostos, una escolta més directa de les necessitats quotidianes dels ciutadans i una atenció més gran als barris. Santos considera que hi ha zones de la ciutat que estan "molt abandonats" i ha defensat que les demandes veïnals han de tenir més pes en les decisions municipals. "Si vols un canvi, ha de començar aquí. És l'única manera que en democràcia es poden canviar les coses: a les urnes, no cremant carrers", ha conclòs.