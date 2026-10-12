Indignació al sud per les deixalles escampades al voltant de contenidors

El cartell anunciant que les bosses d’escombraries fora del contenidor poden suposar sancions de fins a 4.000 euros col·locat al fanal més pròxim als contenidors del carrer d’Aribau sembla passar inadvertit per desenes de persones que han abandonat les seves deixalles a peu de contenidor. Bosses obertes, roba escampada, restes de tota mena i brutícia acumulada conviuen amb els contenidors en diferents punts d’aquest carrer, entre Campoamor i Espronceda, on els veïns denuncien que la situació es repeteix cada dia.
“La pudor és insuportable, no hi ha gens de control i el carrer d’Aribau és el més conflictiu del barri amb diferència”, lamenten veïns de la zona, que asseguren que la problemàtica va més enllà de la brutícia i apunten també a situacions de tràfic de drogues i a una sensació de deixadesa generalitzada. La imatge, expliquen, es repeteix als tres punts de contenidors que hi ha al llarg del carrer, sense que les mesures aplicades fins ara hagin aconseguit evitar que les deixalles acabin escampades a la vorera.
Maria Soledad Escobar lamenta que la brutícia s’hagi convertit en una estampa habitual al carrer d’Aribau. “No és un dia puntual que algú deixa quatre bosses fora del contenidor, és que t’ho trobes pràcticament cada dia. Hi ha roba, bosses obertes i deixalles escampades per terra, i la pudor hi ha moments que és insuportable. No pots tenir el carrer així”, denuncia. Per la seva banda, Yanira Vasquez posa el focus en la manca de control i en la sensació de deixadesa que, assegura, es respira a la zona. “Pots netejar al matí, però si al cap d’una estona torna a estar tot igual, no serveix de gaire. Cal que algú controli què passa aquí”, reclama. També la Josefa M. s’hi suma a la queixa: “Quan passejo amb el meu gos, si em despisto, aprofita per menjar el que s’hi troba. Hem tingut ja algun ensurt, hi evito passar, però és just davant de casa”, diu.
Des de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que tenen constància de la problemàtica i que hi duen a terme “tasques de neteja de l’espai pràcticament diàries”. Tot i això, el consistori admet que continua detectant “comportaments incívics”, com ara abandonar residus fora dels contenidors o remenar-ne el contingut,i les deixalles acaben escampades a la via pública. El govern municipal ha posat en marxa una campanya de civisme per recordar que cal mantenir nets els carrers. També adverteix que deixar residus fora pot comportar sancions de fins a 4.000 euros.