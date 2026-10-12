La formació dels futurs professionals d’emergències surt de l’aula: "Confiem en la simulació per davant de tot"

Un vehicle accidentat, una bastida de rescat, una ambulància o una motoserra poden formar part de qualsevol dia de classe a la Nau112, un centre de formació per a futurs bombers, policies, tècnics sanitaris o membres de seguretat, entre altres. El centre ha convertit la pràctica i la simulació en un dels seus principals trets diferencials, amb l’objectiu que els alumnes “no només coneguin la teoria, sinó que aprenguin a actuar davant de situacions que es poden trobar en el seu futur professional”, com apunta Noa Garcia, coordinadora d’intervenció de l’entitat. “Volem que aprenguin, que toquin i, també, que s’equivoquin”, exposa.
La proposta educativa de la Nau112 té dues branques principals. D’una banda, l’acadèmia, amb més de 25 anys de trajectòria en la preparació d’oposicions per accedir als diversos organismes públics d’emergències i seguretat i, d’altra, des de fa quatre anys, els cicles formatius, que es van incorporar al projecte per ampliar el perfil dels estudiants i les possibilitats de formació.
En aquest segon cas, l’oferta abraça àmbits tan diferents com les emergències i la protecció civil, la seguretat o la branca sanitària. Són estudis reglats que segueixen els plans formatius establerts pel Departament d’Educació, però que el centre complementa amb una aposta clara per portar els continguts a terreny pràctic. “Hi ha coses que podríem fer de manera teòrica que preferim fer aplicades a la pràctica”, exposa Garcia. Aquesta filosofia es tradueix en simulacions i exercicis que busquen reproduir, tant com sigui possible, les situacions que els futurs professionals hauran d’afrontar. Segurament, la part que més valoren els estudiants: “Podem posar a prova tot el que hem estudiat. Primer ens expliquen la part teòrica a classe i després baixem a la nau especialitzada a provar-ho tot”, expliquen Magalí Barbany i Guillem Barrio, alumnes del grau d'Emergències i Protecció Civil i exalumnes d’Emergències Sanitàries.
Posar a prova tot el que estudies a classe és el que més m'agrada, amb diferència
Sol Gelpí, estudiant
Com es formen els professionals?
L’oferta formativa de la Nau112 s’articula al voltant de tres grans àmbits: Emergències i Protecció Civil, Sanitat i Seguretat. El cicle d’Emergències i Protecció Civil està especialment orientat a la intervenció operativa en situacions com incendis forestals i urbans, rescats, excarceracions o actuacions amb matèries perilloses. "El grau recull cadascun dels tipus d’emergències on l’alumne podrà intervenir", explica Àxel Vergés, cap d’estudis del departament d’Emergències i Protecció Civil. A part, la mateixa branca també permet conèixer l’àmbit de la Coordinació de Protecció Civil, "més enfocat a la gestió i planificació estratègica de les emergències, i no tant la part operativa", diu Vergés. En tots dos casos, el centre aposta per una "metodologia principalment pràctica", amb simulacions que apropen l'alumnat a la vida fora de l'acadèmia.
La branca sanitària, per altra banda, inclou els cicles d’Auxiliar d’Infermeria i Emergències Sanitàries, que segueixen la mateixa metodologia que la resta d'àmbits. "Els alumnes treballen amb ambulàncies, material sanitari i maniquins per simular casos reals", diu Núria Abad, cap d’estudis del departament de Seguretat i Sanitat. Paral·lelament, "tot i que són àmbits completament diferents", el cicle de Seguretat, una incorporació més recent, prepara els estudiants per treballar en el sector de la vigilància i protecció en espais com "supermercats, concerts, ports, aeroports o estacions". "A tot arreu hi ha personal de seguretat i, a part, en molts casos pot servir com a base per preparar l’accés als cossos policials o d’emergències en un futur", diu Abad.
Tot i tractar-se d’àmbits diferents, el centre busca que els cicles "comparteixin espais i formes de treball", perquè en una situació d’emergència real els professionals han d’actuar de manera coordinada. A més, l’oferta es complementa amb la preparació d’oposicions, que inclou aspectes com la teoria, les proves físiques, els psicotècnics i l’entrevista. D’aquesta manera, la Nau112 planteja els cicles tant com una via d’accés directa al món laboral com una primera etapa per als alumnes que tenen l’objectiu d’acabar incorporant-se als diversos cossos d’emergències. "Estic estudiant el cicle d'Emergències Sanitàries per després fer el de Protecció Civil i acabar entrant al cos dels Mossos d'Esquadra", tanca Pol González, estudiant del centre.