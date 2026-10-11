Didier Queloz, premi Nobel de Física: "La recerca científica no és una cosa que es pugui fer en dos anys"

El premi Nobel de Física Didier Queloz ha reivindicat la necessitat de mantenir una aposta decidida i sostinguda per la investigació científica, sense supeditar-ne els resultats a terminis immediats, durant la recepció oficial que li ha ofert l’Ajuntament de Sabadell amb motiu de la seva participació en el Congrés Estatal d’Astronomia (CEA 2026).
El científic suís, reconegut internacionalment pel descobriment del primer planeta extrasolar que orbita una estrella semblant al Sol, ha aprofitat la seva estada a la ciutat per posar en valor la importància de generar coneixement, compartir-lo amb la societat i despertar la curiositat per qüestions que, com la possibilitat de trobar vida fora de la Terra, continuen plantejant alguns dels grans interrogants de la ciència.
La recepció institucional, encapçalada pel tinent d'alcaldessa Eloi Cortés, s’emmarca en la celebració d’un congrés que aquests dies ha convertit la ciutat en punt de trobada d’investigadors, divulgadors i aficionats a l’astronomia.
Queloz ha defensat que el progrés científic requereix perseverança i una visió que vagi més enllà dels resultats a curt termini, i ha recordat que les grans descobertes acostumen a ser fruit de processos llargs, sovint imprevisibles. “La recerca científica no és una cosa que es pugui fer en dos anys”, ha assenyalat, abans d’insistir en la necessitat d’ “invertir, invertir i continuar invertint” per ampliar el coneixement.
Per al premi Nobel, aquesta inversió no s’ha d’entendre únicament com una qüestió de recursos destinats a laboratoris, universitats o grans infraestructures científiques, sinó com una aposta col·lectiva que acaba repercutint en el conjunt de la societat. En aquest sentit, ha remarcat que el coneixement es construeix progressivament i que, precisament per aquest motiu, cal explicar-ne la importància a la ciutadania, especialment en un context en què sovint es reclamen resultats immediats a disciplines que necessiten anys, i fins i tot dècades, per respondre algunes de les preguntes que es plantegen.
Preguntat sobre si la humanitat podria arribar a trobar indicis de vida extraterrestre durant les pròximes dècades, el científic ha apuntat a les possibilitats que obre l’observació de planetes i l’anàlisi de la seva composició química, tot i advertir de la dificultat de preveure quins seran els pròxims grans descobriments.
Alhora, Queloz ha reivindicat precisament aquest component d’incertesa com un dels elements més estimulants de la investigació, ja que els avenços científics sovint acaben obrint interrogants que ni tan sols s’havien plantejat inicialment. "Potser hi haurà coses que sorprendran tothom. Aquesta és la bellesa de la ciència: és difícil predir-les", ha expressat, sense descartar que les pròximes generacions d’instruments d’observació permetin ampliar de manera significativa el coneixement sobre altres sistemes planetaris.