La beca ‘Joves talents’ impulsa l’Albert a la UAB

L’Albert Brau, un jove de 18 anys de Sabadell, és un dels tres nous estudiants seleccionats per a la tercera edició de les Beques ‘Joves Talents’ de Veolia. El programa està adreçat a estudiants amb un bon rendiment acadèmic i situacions socioeconòmiques que poden dificultar la continuïtat dels estudis universitaris.
Brau acaba de començar el grau en Bioquímica a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una elecció vinculada al seu interès per la biologia i per entendre el funcionament dels éssers vius. “Sempre m’ha agradat molt la natura i m’ha apassionat la biologia. Tenia clar que volia dedicar-me a les ciències”, explica.
El sabadellenc va acabar el batxillerat amb matrícula d’honor i va obtenir un 12,5 a la selectivitat, la nota més alta de l’itinerari científic del seu institut, el Forat del Vent (Cerdanyola). Ara ja ha començat la vida universitària a Bellaterra i destaca que “el campus és gran, he conegut molta gent, hi ha moltes instal·lacions i realment és molt fàcil fer-hi vida”.
Ha començat el grau en Bioquímica aquest curs: “Tinc clar que vull dedicar-me a les ciències”
La beca de Veolia assumeix la part de la matrícula anual del grau que no cobreix la beca del Ministeri d’Educació, així com les taxes corresponents. També aporta fins a 1.500 euros anuals per cobrir despeses directament relacionades amb els estudis, com ara transport, material o equipament.
L’ajut econòmic es complementa amb un acompanyament individual, pedagògic i psicosocial, i també amb activitats i una xarxa compartida amb la resta de joves becats. “Busquen, primer de tot, estudiants que no només tinguin un bon rendiment acadèmic, sinó que també tinguin molta motivació i que realment els agradi el que estan fent”, explica Brau.
L’Albert va conèixer el programa a través del seu institut i va iniciar el procés de selecció. Finalment, va ser un dels tres estudiants escollits per incorporar-se aquest curs al programa, juntament amb un estudiant d’Ulldecona i un altre d’Avià.