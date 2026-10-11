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FOTOS | La cultura popular de Sabadell omple els carrers de Còrdova

Sabadell

Uns 250 sabadellencs s'han desplaçat a la ciutat andalusa per participar en una trobada, en el marc d’un intercanvi promogut arran de la celebració dels 50 anys de l’entitat local Agrupación Andaluza San Sebastian de los Ballesteros

  • Sabadellencs a Còrdova -
  • Sabadellencs a Còrdova -
  • Sabadellencs a Còrdova -
Publicat el 11 d’octubre de 2026 a les 16:21
Actualitzat el 12 d’octubre de 2026 a les 10:58

La cultura popular sabadellenca ha viatjat aquest cap de setmana fins a Andalusia. Uns 250 sabadellencs s'han desplaçat a Còrdova per participar en una trobada cultural que ha portat gegants, capgrossos, trabucaires, sardanes i balls tradicionals a la plaça de la Corredera, un dels espais més emblemàtics de la ciutat.

La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de Sabadell i l'agrupació andalusa en el marc de l'agermanament entre Sabadell i San Sebastián de los Ballesteros, ha reunit la Federació Sabadell Cultura, diverses entitats culturals, amb l'objectiu de compartir tradicions i reforçar els vincles entre els dos territoris.  Els carrers i les places de la ciutat andalusa s'han convertit en l'escenari d'una jornada plena de música, colors i tradicions. 

L’Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros en Cataluña és una entitat fundada l’any 1976, amb seu al barri de Can Rull. Al llarg d’aquestes cinc dècades, l’associació ha treballat per mantenir vives les arrels, la cultura i les tradicions andaluses, alhora que ha contribuït a enriquir la vida cultural i associativa de Sabadell i a fomentar la convivència entre cultures.

  • Sabadellencs a Còrdova

 

 

  • Sabadellencs a Còrdova

 

  • Sabadellencs a Còrdova

 

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