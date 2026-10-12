13 d'octubre, una data (avui sí) per a la història de Badia

13 d'octubre, una data que segur que quedarà gravada en la història de Badia. Les obres de retirada de l'amiant comencen aquest dimarts, amb la retirada de canonades de fibrociment amb contingut d'amiant en l'edifici del carrer Porto, número 19. Les obres seguiran correlativament fins al número 1. A continuació, l'Ajuntament anirà anunciant la planificació de les obres i farà reunions amb la resta de 127 comunitats que formen part de la fase 1 del procés. De moment, aquests primers treballs els farà l'empresa AGD, autoritzada i especialitzada en l'actuació, seguint el procediment i les mesures de seguretat establerts per a aquest tipus d'intervencions per l'Autoritat Laboral.
Durant la intervenció, no es podrà estacionar al principi del carrer d'Algarve, des del 13 d'octubre fins que finalitzi l’ús de maquinària pesant al darrere dels blocs del carrer de Porto. La zona on no es pot aparcar està degudament senyalitzada. La previsió és que l'actuació s'allargui una jornada per comunitat, sempre que no es produeixin incidències. S'estableix una durada màxima prevista de tres dies per comunitat, en cas de condicions meteorològiques adverses, dificultats tècniques o qualsevol altra circumstància extraordinària. És imprescindible que les calderes o altres equips que encara es trobin connectats a les canonades objecte de l'actuació hagin estat prèviament desconnectats. Cada propietari haurà de comprovar si el seu habitatge manté alguna connexió activa i, si escau, gestionar-ne la desconnexió abans de la data prevista per a l'execució dels treballs.
Els treballs es duran a terme a l'exterior i, per tant, no tindrà afectacions directes en els veïns. Abans, però, els residents hauran de mantenir completament tancades les finestres situades immediatament a prop de les canonades objecte de l'actuació. Tampoc es podran utilitzar els aparells d'aire condicionat situats a la façana i caldrà retirar estenedors, tendals, cordes, roba i altres elements a l'exterior. Fa uns dies ja es van fer reunions amb les comunitats per explicar els detalls de l'obra.