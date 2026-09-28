Les claus del procés de retirada de l'amiant a Badia

Els veïns de Badia es preparen per conèixer com serà la retirada de l'amiant al municipi. Aquest dilluns ha començat una nova ronda de reunions. L'alcalde, Josep Martínez, els serveis tècnics de l'Ajuntament i representants d'ACM 2020 s'han desplegat al carrer de Porto per explicar a les primeres comunitats afectades com es retiraran les canonades de fibrociment amb amiant que tenen a les façanes. L'objectiu de les trobades, expliquen des del consistori, és refrescar amb els residents la informació referent al procés que ja es va compartir l'any passat i, alhora, afegir alguns detalls que ja es coneixen un cop triades les empreses. Les mateixes veus reiteren que les actuacions han de començar en les pròximes setmanes, malgrat que encara no hi ha data oficial d'inici. L'escenari més optimista apunta al mes d'octubre.
En el contacte amb la ciutadania, s'han especificat un seguit de qüestions rellevants. D'una banda, la durada prevista de la retirada serà d'una jornada, sempre que no es produeixin incidències. En qualsevol cas, s'ha fixat un marge màxim de tres dies, en cas de condicions meteorològiques adverses, dificultats tècniques o qualsevol altra circumstància extraordinària. En segon lloc, el personal remarca que és imprescindible que les calderes o altres equips que encara es trobin connectats a les canonades objecte de l'actuació siguin prèviament desconnectats. Cada propietari haurà de comprovar si el seu habitatge manté alguna connexió activa i, si cal, gestionar-ne la desconnexió abans de la data prevista per a l'execució dels treballs. Les canonades que mantinguin connexions actives no podran ser retirades durant aquesta intervenció.
Per garantir que l'actuació es pugui desenvolupar correctament i en les màximes condicions de seguretat, durant tot el període d'execució dels treballs caldrà tenir en compte consideracions com el tancament total de finestres situades immediatament a tocar de les canonades on s'operi; la prohibició d'utilitzar els aparells d'aire condicionat situats a la façana o connectats a aquesta –les unitats exteriors seran protegides amb plàstics durant l'execució dels treballs–; o l'obligació de retirar els estenedors, tendals, cordes, roba i qualsevol altre element instal·lat a la façana o que pugui interferir en la zona de treball. A més, la comitiva també recorda que cal respectar les indicacions i les restriccions de seguretat que es comuniquin amb caràcter previ o durant l'execució de l'actuació.
Els treballs es duran a terme íntegrament des de l'exterior de l'edifici i, per tant, amb caràcter general, no serà necessari accedir al vestíbul, a l'escala comunitària ni a l'interior dels habitatges. De manera puntual, podrà sol·licitar-se accedir a la coberta de l'edifici per instal·lar o comprovar els punts d'ancoratge dels arnesos i les línies de vida necessàries per garantir la seguretat dels treballadors durant la seva tasca. Tot plegat, aspectes a comentar en les visites, que s'han realitzat a una cinquantena de blocs –els del tercer lot–, a la zona nord de la localitat.
De moment, des de l'Ajuntament mantenen que s'aniran informant puntualment de les reunions amb la resta de comunitats. En paral·lel, la Comissió de l'Amiant ha reclamat ser a la comissió de seguiment de les obres. "Considerem incomprensible que, mentre es tenen en compte propostes que hem plantejat durant el procés, es rebutgi la nostra presència en la comissió que ha de fer el seguiment dels treballs", expressen des de l'entitat.